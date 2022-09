Liz Truss salverà l’economia del Regno Unito con una svolta drastica

Tagli alle tasse, riforma delle infrastrutture, aiuti urgenti di fronte alla crisi energetica e salvataggio del Servizio Sanitario Nazionale, tra le priorità del nuovo presidente del Consiglio, Liz Truss, che ha già nominato gran parte dei membri del nuovo governo.

Una mancanza di carisma può essere un vantaggio politico in tempi di incertezza, se è controbilanciata da un messaggio di coraggio e determinazione. Il nuovo Primo Ministro del Regno Unito, Liz Truss, ha promesso questo martedì, nel suo primo discorso agli inglesi dalla porta di Downing Street “d’ora in poi, sua residenza e luogo di lavoro”, una drastica inversione di tendenza che salverà la economia dal Regno Unito.

Liz Truss ai cittadini della Gran Bretagna: “Insieme, supereremo la tempesta e ricostruiremo la nostra economia”

“Il nostro Paese è stato costruito da persone che hanno ottenuto ciò che si erano prefissate di fare. Insieme, supereremo la tempesta e ricostruiremo la nostra economia, per diventare il brillante Regno Unito moderno che so che possiamo diventare”. Se la fortuna può essere importante quanto l’abilità in politica, la nuova premier ha saputo lanciare bene i dadi nei suoi primi gesti. Le previsioni indicavano un temporale a Londra per questo martedì, e nei minuti prima dell’arrivo della carovana Truss a Downing Street è arrivato il diluvio.

Mentre l’entourage avanzava dalla base aerea di Northolt – il nuovo capo del governo si recava al castello di Balmoral, nelle Highlands scozzesi, di prima mattina, per ricevere da Elisabetta II l’incarico di formare un nuovo esecutivo -; Gli operai di Downning Street stavano già raccogliendo il leggio dalla strada, in modo che Truss potesse pronunciare il suo discorso all’interno dell’edificio.

Decine di alleati politici e collaboratori, insieme ai media di tutto il mondo, hanno subito l’acquazzone, già convinti del cambio di programma. Pochi minuti prima dell’arrivo del veicolo ufficiale, la pioggia smise e il leggio tornò in strada. Truss ha iniziato il suo mandato con cieli sereni e un primo colpo di fortuna.La sfida economica Truss ha promesso di esporre, entro la fine della settimana, i dettagli dei suoi piani urgenti. Ma ha voluto chiarire fin dal primo minuto la sua volontà di trasformare la realtà del Regno Unito, di farne di nuovo “una nazione con aspirazioni”, invece del nuovo malato in Europa che molti esperti vedono.

Lontano dalle divagazioni retoriche, dalle battute e dalle citazioni classiche del suo predecessore, il nuovo presidente del Consiglio arriva al punto. Le sue “priorità immediate”, ha detto, sono tre: “Vi presento un piano coraggioso per far crescere l’economia, basato sul taglio delle tasse e sulle riforme”, ha precisato. “Ridurre le tasse per premiare chi lavora sodo e aiutare la crescita e gli investimenti che le aziende devono guidare”, ha specificato Truss, dopo un’intera estate che ha annunciato che sarebbe stata un primo ministro alleato degli uomini d’affari.

E insieme a un ambizioso piano fiscale, un altro di riforme, che “costruisca ospedali, scuole, autostrade e più banda larga in tutto il Paese”. Il suo secondo obiettivo, probabilmente il più urgente, e quello che può fare o rompere il suo mandato sin dai primi giorni, sarà quello di affrontare la crisi energetica che sta affrontando il Regno Unito, pari o addirittura più grave di quella del resto d’Europa.

“Riporteremo il SSN su un percorso sano”, ha promesso il primo ministro

I britannici dovranno affrontare bollette dal prossimo mese che potrebbero raddoppiare il prezzo di gas ed elettricità. Truss ha direttamente incolpato la “guerra di Putin” per la crisi e ha promesso di “agire questa settimana per affrontare le bollette nazionali e per garantire future forniture energetiche”.

Le informazioni emerse finora dal suo team di lavoro indicano un ingente pacchetto di aiuti per famiglie e imprese, che includerebbe la limitazione del prezzo della bolletta leggermente al di sopra dei livelli attuali, per evitare l’aumento annunciato per ottobre di oltre l’80%.

Saranno decine di miliardi di euro che andranno a gonfiare, nel breve periodo, il debito pubblico, anche se la formula presa in considerazione dagli esperti indica che questi aiuti saranno trasferiti nel tempo in maniera proporzionale ai consumatori.Il terzo obiettivo di Truss, infine, sarà il salvataggio del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), una delle istituzioni più venerate dagli inglesi nella seconda metà del 20° secolo e che oggi soffre di un inarrestabile deterioramento, con eterne liste di attesa, servizi che sono non soddisfatte e ambulanze che impiegano ore per coprire un’emergenza.

“Riporteremo il SSN su un percorso sano”, ha promesso il primo ministro. Molte delle promesse lanciate da Truss sono state fatte in precedenza da Johnson, come il potenziamento delle infrastrutture o il miglioramento del SSN. Non ne ha realizzati nessuno in tre anni, ma è giusto sottolineare che un’inaspettata pandemia, una serie di scandali che hanno distratto il Paese per mesi, e il carattere erratico dell’ex presidente del Consiglio “è arrivato lui stesso a definirsi come acquisto, che hai spinto in una direzione e subito hai iniziato a barcollare da una parte all’altra, giocato contro ogni anticipo.

Truss ha dimostrato, finora, di essere più decisivo che divertente e più audace che carismatico. E soprattutto sa di ereditare un mandato con un conto alla rovescia, in ore basse e poco appoggio popolare, che gli concede poco spazio per le prove.