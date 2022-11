A Piede del Grappa, in provincia di Treviso, una ragazza è stata travolta mentre camminava a bordo strada. Sotto shock il conducente.

Inutili i soccorsi, la giovane che passeggiava intorno alle 4.30 del mattino di oggi in via Vittorio Veneto, è morta sul colpo.

Incidente mortale a Pieve del Grappa

Ancora sotto shock il ragazzo alla guida dell’auto che questa mattina all’alba, intorno alle 4.30 ha travolto violentemente una ragazza che camminava a bordo strada.

Ci troviamo sulla SP20 nella frazione Paderno del Grappa, facente parte di Pieve del Grappa. L’Audi guidata da un ragazzo di 23 anni ancora molto provato da quanto accaduto, ha centrato in pieno la giovane scaraventandola violentemente sull’asfalto.

Per lei non c’è stato nulla da fare, inutili i soccorsi avvisati dalle stesso automobilista per segnalare quanto accaduto. Il personale sanitario ha provato a rianimarla diverse volte ma l’impatto è stato troppo forte ed è probabilmente morta sul colpo.

Rimangono sulla strada i segni a terra degli pneumatici, elemento che dimostra che il giovane ha tentato di arrestare il veicolo che però era ormai stato lanciato a forte velocità.

Tali sgommature a terra sono lunghe diversi metri e oltre a queste, i Carabinieri hanno trovato sparsi a terra gli effetti personali della giovane, fra cui il suo zainetto.

Le indagini

Giunti sul luogo dell’incidente mortale avvenuto alle primissime luci dell’alba, i soccorritori del 118 hanno constatato la morte della giovane donna e hanno trasportato la salma in obitorio, dopodiché hanno assistito il 23enne trevigiano alla guida dell’Audi, il quale aveva riportato solo ferite superficiali ma si trovava in forte stato di shock per cui è stato ricoverato in ospedale.

Ancora da chiarire l’esatta dinamica dell’impatto e i Carabinieri stanno esaminando i vari dettagli per fare luce sulla vicenda.

Secondo le prime ricostruzioni effettuate sembra che la ragazza stesse camminando sul ciglio della strada dopo essere uscita da un campo.

Tuttavia l’incidente è avvenuto al centro di via Vittorio Veneto e questo è uno degli elementi al vaglio delle forze dell’ordine, le quali procederanno ad ascoltare la versione del conducente dell’auto appena si sarà ripreso dallo shock.

Data l’ora infatti non ci sono altri testimoni che possano fornire dettagli in merito all’incidente.

Oltre a soccorritori del 118 e agenti dei Carabinieri e Polizia Stradale, sono accorsi anche i pompieri di Castelfranco Veneto per mettere in sicurezza la zona e rimuovere l’auto completamente distrutta.

L’area è notoriamente scarsa di visibilità poiché per interi tratti di strada manca la corretta illuminazione, forse questo uno dei motivi per cui il giovane non ha visto la ragazza e complice anche l’alta velocità con cui viaggiava, l’ha presa in pieno.

È solo una delle ipotesi prese in considerazione dagli agenti ma le indagini sono solo all’inizio e nessuna pista viene esclusa.

Sembra che l’Audi bianca stesse procedendo verso Fonte quando si è verificato l’impatto e ora il giovane alla guida è accusato di omicidio stradale. Verranno effettuati appena possibile i test di prassi per capire se abbia bevuto o fosse sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

Grazie ai Vigili del Fuoco, la strada è stata correttamente illuminata per agevolare le operazioni di soccorso e rimuovere la salma della vittima di cui l’identità è stata resa nota pochi minuti fa.

Si tratta di Miriam Ciobanu, coetanea del conducente e residente del luogo.

La strada è stata chiusa per diverse ore al traffico, in modo da svolgere i rilievi del caso, per poi tornare agibile alle 8.30.