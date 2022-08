GB, 28enne uccisa per “errore”: la stessa sorte toccò al fratello minore

GB: 28enne uccisa per errore. Questa la sorte toccata ad Ashley Dale. Un destino comune col fratello che fu ucciso per uno scambio di persona.

Una donna di 28 anni è stata uccisa a colpi di pistola nella sua villa di Liverpool nelle prime ore di domenica mattina, sette anni dopo una sparatoria mortale che causò la morte di suo fratello Lewis.

Gb, 28enne uccisa per errore: lo stesso destino riservato anche al fratello

Ashley Dale – ragazza inglese di 28 anni, laureata che aveva recentemente ottenuto una promozione al lavoro con il Knowsley Council – era nel suo giardino sul retro quando è stata uccisa, in quello che la polizia ha descritto come uno scambio di persona.

Condividendo i dettagli dell’attacco, il sovrintendente capo investigativo della polizia del Merseyside, Mark Kameen ha detto che la porta d’ingresso della sua casa in Leinster Road era stata forzata. Diversi colpi sono stati sparati prima che l’impiegata comunale fosse trovata – senza vita – con ferite da arma da fuoco alle 00:40. È morta in ospedale poco dopo.

Kameen ha descritto l’attacco come “insensibile e sconsiderato” e ha affermato che era stato effettuato su “un membro innocente della città“. Ha esortato la gente del posto a collaborare per trovare l’assassino della giovane. Pare che sia stato avvisato un veicolo, che transitava in modo irregolare, sulla vicina Prescot Road.

Anche il fratello minore della giovane, Lewis Dunne Dal, 16 anni, fu ucciso per sbaglio in un regolamento di conti tra due bandi rivali, a cui lui non apparteneva: fu scambiato per un membro di una di esse.

Il dolore della famiglia

In una dichiarazione rilasciata dalla polizia del Merseyside, la famiglia del 28enne ha dichiarato: “Ashley, la nostra ragazza – la nostra luce splendente. I nostri cuori sono spezzati in un milione di frammenti“.

E hanno aggiunto che la figlia lavorava sodo tutti i giorni e che aveva un futuro radioso davanti a sé.

Si era laureata e aveva tanti progetti da portare a termine. Era sempre gioiosa e sorridente e contagiava tutti con il suo buon umore. I genitori, dunque, hanno perso un’altra figlia, per la quale chiedono, a gran voce, giustizia.

Secondo le prime indagini, pare che la morte di Lewis e quella della sorella Ashley non siano connesse.

La polizia del Merseyside, intanto, ha chiesto ai cittadini di fornire informazioni, dashcam, telecamere a circuito chiuso o filmati del campanello è invitato alla squadra investigativa, al fine di individuare il responsabile del tragico gesto.