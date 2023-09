La vittima è un uomo di 38 anni che stava rientrando a casa dopo il turno di lavoro. L’incidente è avvenuto questa mattina all’alba ad Arborio, Vercelli.

Il tir, che trasportava candeggina, si sarebbe improvvisamente ribaltato, schiacciando l’auto su cui viaggiava la vittima. Per il conducente non c’è stato nulla da fare.

Incidente a Vercelli: auto schiacciata da un tir

Sul posto la polizia stradale, che ha effettuato i primi rilievi insieme a un’équipe sanitaria, intervenuta per tentare di soccorrere

l’automobilista, per il quale però non c’è stato nulla da fare.