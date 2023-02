Il trucco dei tecnici per avere WI-FI ovunque in casa, mai più connessione lenta

Connessione lenta? Con il trucco dei tecnici è possibile avere il Wi-Fi ovunque e dimenticarsi della lentezza in tutta la casa.

Cosa fare con la connessione lenta se non cambiare direttamente operatore? A volte la sua lentezza o il malfunzionamento è dovuto anche alla posizione della propria abitazione, ma in un momento storico come quello attuale non ci si può permettere di restare senza alcuna connessione. Non solo, tutte le persone che lavorano in smart working devono poter contare su un Wi-Fi affidabile e veloce. Per questo motivo, i tecnici esperti hanno voluto svelare il loro segreto semplificando la vita degli utenti.

Connessione lenta: il trucco dei tecnici per velocizzarla

La presenza del segnale Wi-Fi ottimo in casa è un must, non solo per chi desidera svagarsi a fine giornata ma anche per coloro che lavorano in smart working. Fattori di vario tipo possono renderlo lento e inaffidabile, per questo molti chiedono pareri ad un tecnico professionista oppure cambiano operatore sperando in un miglioramento.

Il consiglio degli esperti è di posizionare il router in una stanza centrale della propria abitazione, senza ostacoli o punti nascosti che possono limitare la connessione. I muri rappresentano l’ostacolo numero uno per il Wi-Fi, per questo motivo sarebbe bene valutare una posizione idonea e adatta per sfruttare il massimo della connessione che arriva dall’esterno.

Ovviamente, ancora meglio sarebbe posizionar il router all’esterno o in una stanza esterna cercando la parte agevole più alta. Se si posiziona in basso, il rischio è di avere una connessione più lenta e intermittente.

È poi buona regola non posizionare il router vicino ad altri apparecchi che sfruttano la tecnologia wireless. È un modo intelligente per migliorare la connessione e non avere alcuna interferenza.

Come si usa un ripetitore Wi-Fi?

Tuttavia, nonostante i consigli, si potrebbe avere ancora delle serie problematiche legate alla lentezza del Wi-Fi. Se la connessione non permette una navigazione stabile, sarebbe opportuno potenziarlo con il trucco dei tecnici.

Il ripetitore dovrà essere posizionato vicino a router e a pochi passi dall’area di copertura. La posizione è importante, perché un solo centimetro potrebbe cambiare la connettività e la percezione data per la connessione.

Non è da escludere di collegarsi con il cavo Ethernet a lunga distanza, potenziando il segnale sino a 100 metri e con una velocità elevata. Questi sono tutti piccoli trucchi per la connessione e per poter lavorare da casa, senza alcun disagio o interruzione.

Non solo per lavoro ma anche per svago, usufruendo della tecnologia per raggiungere l’obiettivo e pagare per un servizio ottimale.

Ci sono dei router tecnologicamente avanzati che offrono lo smart Wi-Fi, ed è bene contattare un tecnico nel caso così da cambiare la frequenza di connessione. Nulla di complicato o tecnicamente impossibile da gestire, perché oggi è possibile migliorare la connessione con semplici e piccoli spostamenti. Se si hanno dubbi in merito, basterà rivolgersi al proprio operatore o ad un tecnico preposto senza cambiare fornitore o pagare di più.