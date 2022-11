Lite condominiale a Roma | Accoltellato un ragazzo di 22 anni

È stato accoltellato durante una lite condominiale in zona Trastevere a Roma. Quando è stato arrestato dai Carabinieri, l’accusa che gli è stata mossa è quella di tentato omicidio.

L’aggressore avrebbe aggredito il giovane 22enne per motivi di carattere condominiali. Cerchiamo di capire cosa è successo.

Lite condominiale: ragazzo accoltellato

Una lite condominiale, come ce ne sono tante, ma questa volta è sfociata in qualcosa di molto più grande e tragico. Un 22enne, infatti, in zona Trastevere, è stato accoltellato. Una banale discussione fra vicini di casa: motivo? La musica troppo alta da parte del giovane 22enne.

Dopo l’aggressione, l’uomo armato di coltello è fuggito via ma, in breve tempo, è stato individuato dai carabinieri, arrestato e su di lui pende l’accusa di tentato omicidio. L’uomo arrestato è un cittadino italiano e, anche lui come il 22enne, vive in quel condominio, teatro della lite.

Musica troppo alta: questa è stata la questione condominiale che ha portato l’uomo ad aggredire il giovane 22enne. Il ragazzo è stato, poi, soccorso dal personale del 118 prontamente intervenuto e trasportato all’ospedale “Fatebenefratelli” di Roma.

A chiamare i soccorsi sono stati alcuni passanti che hanno visto il ragazzo sanguinante. Quando il giovane è arrivato in ospedale in ambulanza, era in codice rosso. Attualmente è ancora lì ricoverato, le sue condizioni sono gravi, è in prognosi riservata ma non è in pericolo di vita.

Un 22enne accoltellato: aveva il volume della musica troppo alto

Stando alle prime ricostruzioni fatte dalle Forze dell’Ordine, anche loro intervenute dopo al segnalazione al 118, la lite sarebbe scoppiata perché il ragazzo, in casa sua, aveva sempre la musica troppo alta. Il suo vicino di casa (l’aggressore), non potendo più sopportare la situazione, ha deciso di “agire” in maniera diversa, e l’ha accoltellato.

Poi, forse resosi conto di ciò che aveva fatto, è fuggito via. Ma i Carabinieri sono stati capaci di rintracciarlo e arrestarlo. Ora è accusato di tentato omicidio. L’aggressione, stando sempre alle prime indagini, sarebbe avvenuta intorno alle ore 22 di ieri, nelle vicinanze di un ristorante, in zona Trastevere. Il 22enne, come stabilito anche dai sanitari che l’hanno soccorso, ha ricevuto una coltellata all’addome.

Non è la prima aggressione che si è avuta in zona Trastevere in questi ultimi giorni. La movida violenta, purtroppo, sta macchiando questa zona di Roma. Qualche giorno fa, anche un clochard era stato picchiato ed aggredito da una baby gang in piazza Trilussa. Dopo aver acquisito i video che riprendevano l’intera scena dell’aggressione al senzatetto, due aggressori sono stati individuati.

La loro identità non è stata resa ancora nota. Si sa soltanto che si tratta di due minorenni appartenenti alla gang. Inoltre, i Carabinieri hanno arrestato due ragazzi, rispettivamente di 25 e 27 anni, con l’accusa, anche, di spaccio di sostanze stupefacenti e porto di armi abusivo. Con ciò che è stato ritrovato nelle loro case dopo la perquisizione, si sa che questi erano pronti a rifornire di droga le piazze di spaccio del centro della capitale.

Una situazione che le forze dell’Ordine stanno cercando di monitorare e tenere sempre sotto controllo, per la sicurezza e l’incolumità di tutti i cittadini.