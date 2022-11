Juventus-PSG, i bianconeri con l’obiettivo Europa League

Sfumato il sogno ottavi di finale per la Juventus la partita di questa sera contro il PSG diventa fondamentale per rimanere in Europa.

I bianconeri infatti devono necessariamente arrivare al terzo posto per disputare la fase finale dell’Europa League.



Si chiuderà questa sera il cammino in Champions League della squadra di Massimiliano Allegri, il Gruppo H è stato dominato da Paris Saint Germain e Benfica che sono primi a quota 11 punti.

I bianconeri sono al momento terzi in virtù di una differenza reti favorevole al Maccabi Haifa ma per conquistare l‘Europa League hanno assolutamente bisogno di fare punti.

Milik e compagni vogliono inoltre regalare almeno una gioia ai propri tifosi chiudendo il disastroso percorso europeo con una vittoria di prestigio davanti al pubblico di casa.

In caso di non vittoria da parte dei bianconeri tanto dipenderà dal risultato della sfida di Haifa con Allegri costretto a tifare per il Benfica nell’altra sfida in programma nel Girone H.

Juventus con tante assenze, davanti c’è Kean con Milik

Sono addirittura undici gli indisponibili in casa Juventus che per la partita di stasera non avrà neanche Danilo (squalificato).

Dopo il gol decisivo messo a segno contro il Lecce il giovane Fagioli potrebbe avere una chance da titolare e rimarrà in ballottaggio fino a pochi minuti dal fischio iniziale.

Davanti a Szczesny la difesa a tre sarà composta da Bonucci, Gatti ed Alex Sandro, Miretti nel ruolo di regista con Locatelli e Rabiot mezze ali.

Confermato Cuadrado sulla corsia di destra mentre sulla sinistra agirà Filip Kostic.

La pubalgia ha fermato Vlahovic, insieme a Milik davanti confermato Moise Kean.

Poche, pochissime le soluzioni tattiche per Allegri che potrebbe decidere all’ultimo di lanciare dal primo minuto Nicolò Fagioli, match winner del match contro il Lecce al via del mare.

PSG senza Neymar: Messi,Sarabia e Mbappè davanti

Galtier vuole assicurarsi il primo posto nella speranza di avere un sorteggio migliore in vista degli ottavi di finale.

I parigini sono a pari punti con il Benfica ma al momento comandando il girone in virtù di una differenza reti migliore.

In porta confermato Gigio Donnarumma con Sergio Ramos, Marquinhos e Kimpembe in difesa.

Verratti sarà il regista con Vitinha a dare intensità alla manovra, sugli esterni spazio ad Hakimi e Nuno Mendes.

Davanti senza Neymar ci sarà Sarabia a completare il tridente delle meraviglie con Messi e Mbappè.





Juve-PSG, statistiche

La Juventus in 9 confronti ha perso soltanto una volta contro i parigini che all’andata si imposero tra le mura amiche per 2-1.

Sono sei i successi dei bianconeri contro i francesi, due i pareggi.

La Juventus potrebbe diventare la seconda squadra italiana a perdere 5 partite su 6 ai gironi di Champions League, il record negativo attualmente è della Roma.

Mbappe ha segnato sei gol finora in questa edizione della Champions League, è il capocannoniere del torneo.

La Juventus è uscita dai gironi di Champions League dopo 9 stagioni, l’ultima volta che non aver superato il turno era la stagione 2013/2014 con Antonio Conte allenatore.