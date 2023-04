L’Italia non entra nella classifica delle 25 mete europee più sicure

Nello stesso momento in cui si sta aspettando il nuovo report del Ministero dell’Interno, sembra che per il 2023 l’Italia non sia riuscita ad entrare nella classifica delle 25 mete europee più sicure.

È questa la graduatoria stilata dalle European Best Destinations la quale ha visto escluso il nostro stato.

L’Italia è esclusa dalla classifica delle European Best Destinations

In base a ciò che afferma il sito European Best Destinations, sembra che l’Italia non faccia parte delle 25 mete europee più sicure. Infatti sulla piattaforma possiamo leggere che oggi la sicurezza risulta essere un dato fondamentale da valutare nel momento in cui si stanno organizzando delle vacanze. Ed è per questo motivo che hanno scelto di selezionare le destinazioni europee che risultano essere più sicure: “Abbiamo individuato quelle destinazioni dove furto, tasso di criminalità e molestie sono al di sotto della media europea, rendendole così le destinazioni più sicure in Europa. L’unico problema che potresti incontrare è il desiderio di rimanere lì molto più a lungo del previsto”.

Delle parole che però sembra non vedere d’accordo il Viminale. Ma quali sono le città che compaiono in questa classifica? In base a ciò che afferma il sito, una delle mete più tranquille per trascorrere una vacanza è Basilea, cittadina della Svizzera in cui è presente un’alta qualità della vita e uno dei tassi di criminalità più bassi dell’intero Europa. Sul podio poi troviamo anche Ginevra e Varsavia. Il quarto posto è occupato da Lubiana mentre il quinto da Vienna e il sesto da Zurigo. Inoltre, nella top 25, sono presenti altri cittadine europee tra cui Oporto per il Portogallo, Zagabria, situata in Croazia, Reykjavik che si trova in Islanda e Lisbona. Una lunga lista in cui rientrano anche Fiume e Brasov, due cittadine della Romania.

L’opinione del Viminale

Pare che i dati condivisi dal sito European Best Destinations non vedano d’accordo il Viminale. Infatti, prendendo sotto esame il report del mese di dicembre, un documento reso pubblico dal Ministero degli Interni, l’Italia continua ad essere uno Stato abbastanza sicura.

Molto probabilmente il report di quest’anno del sito European Best Destinations fa riferimento all’incremento di reati commessi da ragazzini che non hanno ancora compiuto la maggiore età insieme ad un numero sempre più alto di violenza sessuali e di borseggi.

In ogni caso, in base a ciò che afferma il Viminale, l’aumento in questione non è stato così tanto grande al punto da impedire all’Italia di rientrare nella classifica delle 25 mete più sicure. Per capire meglio la situazione, sarà necessario attendere i dati di quest’anno così da saperne di più.