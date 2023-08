Chi finge di dormire? Questo test d’intelligenza riescono a risolverlo in pochi

Scopri chi finge di dormire tra questi 3 bambini, solo in pochi riescono a capirlo. Ecco quali sono gli indizi.



I test di intelligenza sono un ottimo modo per tenere allenato il cervello, ma risolverli non è sempre facile, soprattutto quando è richiesta una buona capacità di osservazione. In questo test che proponiamo oggi, in particolare, devi cercare di capire chi tra i 3 bambini finge di dormire: può sembrare facile, ma non lo è affatto.

Scopri chi finge di dormire

Il test di oggi inizia con un piccolo preambolo: il padre di 3 bambini, due femmine e un maschio, si sveglia nel cuore della notte perché sente dei rumori sospetti dalla cucina. Preoccupato, va nella camera da letto dei bambini per verificare che sia tutto in regola, e quando si affaccia dalla porta per guardare all’interno sembra che tutti e 3 dormano normalmente.

In realtà, le cose non stanno proprio così, perché è stato proprio uno di loro a svegliarsi per andare a cercare uno spuntino di mezzanotte. Riesci a capire chi è? Per risolvere il test abbiamo bisogno di osservare attentamente l’immagine, poiché ci sono dei dettagli seminascosti che possono aiutarci a riconoscere il colpevole.

La soluzione del test

Siete riusciti a capire chi dei 3 bambini finge di dormire? L’immagine fornisce almeno 3 indizi che ci aiutano a scoprirlo. Innanzitutto, si vede una scarpa nascosta dietro la tenda, e poi dei residui di cibo, presumibilmente patatine fritte, sotto un letto in particolare. In più, la coperta di questo letto, a differenza delle altre, è leggermente spostata verso sinistra, infatti la bimba “dorme” con un piede fuori dalla coperta.

Le prove quindi sono schiaccianti: ad alzarsi nel cuore della notte è stata la bambina nel letto in mezzo, quindi è lei che finge di dormire. Siete riusciti a trovare la soluzione in pochi secondi? In tal caso, complimenti, questo vuol dire che siete degli ottimi osservatori e notate anche i più piccoli dettagli.

Questa capacità può tornarvi utile nella vita di tutti i giorni, sia per evitare potenziali pericoli che per dedurre facilmente la soluzione ai piccoli problemi della vita quotidiana. Se invece l’osservazione non è il vostro forte, e avete incontrato non poche difficoltà nel risolvere questo test, non disperate.

Come tutte le abilità logiche, anche la capacità di osservazione è qualcosa che necessita di allenamento per essere potenziata ed espressa al meglio. Non stancatevi quindi di riprovare, cimentandovi in indovinelli ed enigmi sempre nuovi e via via più difficili: il vostro cervello si allenerà sempre meglio e alla fine riuscirete a stare al passo con i migliori investigatori amatoriali!

Capacità di osservazione: perché è importante e come svilupparla

La capacità di osservazione è un tratto della personalità che ci permette di concentrarci su una persona, un oggetto o un’immagine e vedere le caratteristiche minime e sottili che lo contraddistinguono. Come abbiamo accennato, questa capacità risulta utile e importante nella vita quotidiana perché torna utile in professioni come quella di psicologo, insegnante o operatore delle forze dell’ordine.

Più in generale, osservare meglio e con più attenzione il mondo ci permette di comprenderlo meglio, ed essere più consapevoli di ciò che accade attorno a noi. Per fortuna, anche se non abbiamo questa capacità già dentro di noi, possiamo svilupparla. Per farlo, esistono dei trucchetti ingegnosi.

Ad esempio, possiamo posizionare 10 oggetti sul tavolo e osservarli per qualche secondo. Dopodiché, voltiamoci di spalle e alleniamoci a riprodurne l’immagine in mente. Poi, cerchiamo di descriverli a voce nei dettagli.

Un altro trucco consiste nel descrivere di tanto in tanto i tratti che caratterizzano i visi delle persone che conosciamo. Quando li osserviamo, dobbiamo prestare attenzione anche ai dettagli minimi, gli occhi, le sopracciglia, la forma della testa, e poi cercare di ricordarli e descriverli.

In questo modo, non solo riusciremo a risolvere più facilmente dei semplici test, ma riscontreremo dei benefici anche nella nostra vita sociale e professionale.