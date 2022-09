L’Italia esordisce con una vittoria, Estonia Ko!

Inizia con una grande vittoria l’avventura agli Europei dell’Italia di Gianmarco Pozzecco che supera nettamente l’Estonia al termine di una partita giocata benissimo dagli azzurri che vengono trascinati da un super Simone Fontecchio, autore di 19 punti



E’ una grande Italia quella che debutta all’Europeo di basket, gli azzurri superano abbastanza agevolmente l’Estonia vincendo e convincendo.

Un grande Simone Fontecchio e, in generale, una grande Italia regola l’Estonia con il netto punteggio di 83-62 mandando un chiaro messaggio all’europeo e rispondendo da grande squadra al brutto infortunio subito da Danilo Gallinari.

La nostra nazionale entra in campo subito con il giusto atteggiamento aggredendo gli avversari ed indirizzando la partita nei binari giusti fin dai primi minuti.

Il carattere e la grinta di Gianmarco Pozzecco iniziano a vedersi, l’Italbasket continua a sognare un grande Europeo.

Una grande Italia supera l’Estonia

Un immenso Simone Fontecchio è l’anima di un’Italia che gioca un grande basket, con il classe ’95 che infiamma il pubblico mettendo a segno tre triple consecutive e dando la scossa ad una nazionale che aveva assoluto bisogno di trovare un leader dopo l’infortunio di Danilo Gallinari.



L’Italia di Gianmarco Pozzecco è ancora in costruzione ma le premesse sono ottime ed il grande lavoro fatto dall’ex allenatore di Olimpia Milano comincia a dare i frutti sperati.

Non poteva esserci esordio migliore per la nostra nazionale che si presenta a questo Europeo come una vera e propria outsider che può dare fastidio alle grandi corazzate del torneo.

Il nuovo acquisto degli Utah Jazz esce tra gli applausi del Mediolanum Forum di Milano e saluta il proprio allenatore con un grande abbraccio, Fontecchio ha finalmente dimostrato di poter essere non soltanto un leader tecnico ma soprattutto carismatico all’interno della nostra nazionale.

Senza Gallinari, da sottilineare la grande prova degli altri due veterani della rosa, sia Nicolò Melli che Gigi Datome infatti sono straordinari nel piazzare le accelerazioni giuste nei momenti principali della partita.

E’ un’ Italia con tanta energia e carisma quella vista contro l’Estonia, ora per la squadra di Pozzecco arriva il bello, servirà dare continuità a questa grande prestazione e continuare a disputare un grande Europeo.

La vittoria è ovviamente dedicata al Gallo che tramite i suoi profili social non ha fatto mancare il proprio sostegno alla nazionale che ha ripagato a pieno il supporto del pubblico italiano con una vittoria finalmente bella e convincente!