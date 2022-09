Un manifestante ha fatto irruzione sul palco, durante il comizio di Giorgia Meloni a Cagliari. I due si intrattengono a discutere: “Hai già le unioni civili”.

Un ragazzo, con tanto di bandiera arcobaleno, ha fatto irruzione sul palco durante il comizio di Giorgia Meloni svoltosi a Cagliari nelle scorse ore. La politica, che si intrattiene a discutere col giovane, commenta: “Hai le unioni civili, puoi fare quello che vuoi“.

Giorgia Meloni, manifestante fa irruzione al comizio di Cagliari

Nemmeno il tempo di mettere piede sul palco per Giorgia Meloni, a Cagliari, nella giornata di ieri. A pochi secondi infatti dal suo arrivo, un manifestante ha eluso una sicurezza francamente da rivedere, e raggiunto la politica con tanto di bandiera arcobaleno.

Il ragazzo, fattosi avanti nel nome dei diritti LGTB, si è in un primo momento incamminato verso la leader di Fdl, per poi spiegare la bandiera in segno di provocazione.

“Me la vuoi dare?“, risponde la Meloni inizialmente, raccogliendo la provocazione, salvo poi assumere toni più pacati e provando la strada del dialogo. Il ragazzo è parso parecchio agitato, non dal punto di vista fisico, ma da quello verbale. Purtroppo le sue parole non sono state udite dal pubblico, non essendo in possesso di microfono.

Le uniche parole che si sono sentite, sono state quelle della Meloni, la quale ha ascoltato le richieste del manifestante rispondendo: “Tu vuoi delle cose, ognuno vuole delle cose, io voglio il diritto di pensarla diversa“.

Giorgia Meloni allontana la sicurezza: “Si può non essere d’accordo”

Dopo il “primo approccio”, i due – ragazzo con bandiera e politica – si sono poi messi a discutere, non più animatamente. Inizialmente la Meloni era parsa seccata dall’interruzione, anche se una volta arrivata la sicurezza per mandare via l’intruso, la donna ha preferito provare a prendere la palla al balzo.

La leader di Fdl che ha sempre difeso valori della famiglia tradizionale, ha dunque allontanato diversi uomini che erano intenti a prendere con la forza il ragazzo, proteggendolo quasi e continuando nelle sue risposte – che grazie al microfono la gente ha potuto sentire.

Toni rassicuranti per Giorgia Meloni, che ha condotto con sangue freddo questo fuori programma. La donna parlando con il giovane manifestante ha proseguito: “Non devi andare all’estero. Hai già le unioni civili, puoi fare quello che vuoi“. Infine si è rivolto al pubblico, dopo una serie di “lo so” e addirittura una carezza del ragazzo, chiedendogli di lasciarla continuare.