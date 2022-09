INPS, riscatto laurea gratis nel 2023: recuperi 5 anni di pensione | Ecco come

By

L’INPS lancia una novità inattesa che riguarda il riscatto laurea gratis nel 2023 con recupero di ben 5 anni di pensione. Vediamo insieme come funziona?

Il tema delle pensioni è sempre caldissimo e i pensionati sperano in un cambiamento, soprattutto ora che dopo il 25 settembre la situazione potrebbe variare con il nuovo Governo in entrata. Una bella novità è emersa in merito al riscatto laurea gratis nel 2023 e siamo certi che potrebbe avere un certo impatto sui vari pensionati.

Pensioni e novità: ci saranno con il nuovo Governo?

Il tema delle pensioni è sempre caldo e discusso, in ogni angolo di tutte le città italiane. Il classico senza tempo che divide le opinioni e mette il Governo in crisi, perché le promesse non sempre sono lineari ai fatti secondo i cittadini italiani.

Con il nuovo Governo in entrata dopo il 25 settembre, la promessa è di far salire le pensioni minime a mille euro con la cancellazione definitiva della Legge Fornero. Questo vuol dire che tantissime persone attendono con ansia le novità del nuovo Governo, sperando che si possa arrivare ad una soluzione concreta.

Tuttavia, moltissimi hanno dei dubbi in merito e non riescono ad avere una visione positiva del futuro prossimo. I media hanno lanciato alcune voci secondo le quali il bilancio INPS sia appesantito, con problemi che si riscontreranno nel prossimo futuro in merito all’erogazione delle pensioni.

Riscatto laurea gratis: come ottenerla?

Il riscatto laurea gratis è una notizia che non è passata inosservata, potendo avere 5 anni di contributi aggiuntivi. In Germania, questa è una prassi normale per tutti i laureati mentre in Italia le risorse sono minori impattando su tutti gli aspetti pensionistici.

Facendo un piccolo passo in avanti, come anticipato ci sarebbe una novità interessante che riguarda la laurea. È bene visualizzare i problemi che ci potrebbero essere in futuro sul sistema contributivo, che impatta negativamente sui pensionati.

Il riscatto della laurea potrebbe essere una grande opportunità per un lavoratore, cercando di comprendere se il gioco valga la pena di essere vissuto. Che cosa ha detto l’INPS e quale sarebbe la novità in merito?

Pasquale Tridico – Presidente INPS – è intervenuto in merito alla questione e ha confermato che ci vorranno degli interventi molto forti, proprio perché la prossima riforma pensioni potrebbe riguardare il riscatto della laurea gratis. Una riforma molto importante da attuare nell’immediato.

Tridico ha lanciato la proposta, ma sarà il Governo in entrata a decidere se recepire la novità oppure no. La formazione del centrodestra si è dimostrata aperta sulla questione pensioni, cercando di dare una bella mano al Paese.

Moltissimi economisti pensano che il centrodestra voglia cancellare la legge Fornero, alzando le pensioni minime a mille euro seguendo la proposta di Tridico. Non resta che attendere e vedere cosa accadrà dopo il 25 settembre.