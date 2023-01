Lisa Marie Presley è morta d’infarto: aveva 54 anni

È morta Lisa Marie Presley, a darne l’annuncio sua madre Priscilla. Lisa, che aveva avuto nelle ore precedenti un infarto, aveva 54 anni.

Lisa Marie Presley era la figlia del celebre Elvis Presley, nella giornata di giovedì è stata trasportata di urgenza in ospedale a seguito di un infarto, a trovarla nel suo letto priva di conoscenza erano stati la domestica e l’ex marito Danny Keough che viveva con lei.

Lisa Marie Presley deceduta a 54 anni per un infarto

L’America è in lutto è morta nelle scorse ore Lisa Marie Presley, era la figlia del celebre Elvis Presley cantante, attore e musicista americano amato e conosciuto in tutto il mondo.

A dare l’annuncio della sua morte, è stata sua madre Priscilla che ha condiviso un messaggio molto toccante: “è con il cuore pesante che devo condividere la devastante notizia che la mia bellissima figlia Lisa Marie ci ha lasciato. Era la donna più appassionata, forte e amorevole che abbia mai conosciuto”.

L’annuncio del suo decesso è arrivato a seguito del suo ricovero d’urgenza in ospedale a causa di un infarto. La donna che aveva solo 54 anni è stata ritrovata nella sua casa di Calabasas, nella contea di Los Angeles, priva di conoscenza dalla sua domestica e dall’ex marito Danny Keough, che viveva con lei e che era rientrato in casa dopo aver portato i figli a scuola.

È stata immediatamente chiamata l’ambulanza e la donna è stata rianimata da parte degli operatori sanitari che sono intervenuti sul posto, è poi stata trasportata in ospedale e ricoverata in terapia intensiva.

Qui le era stato applicato un pacemaker provvisorio a causa dell’arresto cardiaco subito. Ma la donna non ce l’ha fatta ed è morta poche ore dopo il suo ricovero.

Lisa Marie Presley: il suo passato

Lisa Marie Presley era famosa in tutto il mondo per essere l’unica figlia di Elvis Presley e dell’attrice Priscilla Presley, anche lei come suo padre era appassionata di musica e per questo era una cantautrice che negli anni ha pubblicato tre album diversi e diversi singoli.

Nel 2003 pubblicò l’album To Whom It May Concern disco che arrivò ad essere tra i cinque più venduti sul suolo americano, nel 2005 Now What fu segnalato come il nono disco più venduto in America e nel 2012 invece pubblicò il disco Storm & Grace.

Negli anni ha fatto molto parlare di sé non solo a causa della sua dipendenza dalle droghe ma anche per la sua vita sentimentale. Il suo primo matrimonio risale al 1988 con Danny Keough, divorziariono poi il 06 maggio del 1994.

Dopo pochi giorni convolò a nozze di nuovo questa volta con Michael Jackson. Il matrimonio durò dal 1994 al 1996, matrimonio che fu altamente criticato dai media, nonostante il divorzio però i due continuarono a frequentarsi fino al 1998.

Nel 2002 si sposò con Nicolas Cage e divorziarono poi il 26 maggio del 2004. Dal 2006 al 2016 fu invece sposata con il chitarrista della sua band Michael Lockwood.

Pochi giorni fa la donna aveva preso parte ai Golden Globes per celebrare il premio come miglior attore ottenuto da Austin Butler per aver interpretato Elvis Presley nel film “Elvis” girato dal registra Baz Luhrmann.

L’8 gennaio 2023 invece aveva celebrato nella tenuta di Graceland, di cui era l’unica proprietaria e erede, l’anniversario della nascita di suo padre.