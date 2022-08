L’Iran e la pelle dell’orso

Il regime degli ayatollah in Iran ha dimostrato di essere un negoziatore astuto – e talvolta scaltro – disposto a rischiare per salvare la propria immagine, che vuole essere sia rivoluzionario che un potere regionale essenziale.

La saggezza convenzionale sconsiglia di vendere la pelle dell’orso prima di cacciarla. Questo dovrebbe essere ricordato in qualsiasi accordo con l’Iran. Il regime iraniano ha dimostrato di essere un negoziatore astuto – e talvolta scaltro – disposto a rischiare le conquiste ottenute per salvare la sua immagine, che vuole essere sia rivoluzionaria sia una potenza regionale essenziale.

Iran: stop al nucleare in cambio della revoca delle sanzioni economiche

Dato l’avvertimento, è una buona notizia che l’Unione Europea consideri “ragionevole” la risposta di Teheran alla sua ultima proposta di rilanciare l’accordo nucleare del 2015, trasformato in un pasticcio dopo essere stato abbandonato dagli Stati Uniti tre anni dopo. In mancanza di conoscere il contenuto della lettera che l’Iran ha consegnato lunedì sera ai mediatori europei, non dobbiamo dimenticare che la valutazione finale delle loro richieste è nelle mani degli Stati Uniti.

Lo stesso giorno, il ministro degli Esteri iraniano, Hossein Amir-Abdollahian, ha dichiarato che c’erano tre questioni in sospeso per raggiungere un accordo nei prossimi giorni. Con la sua consueta abilità retorica iraniana, Amir-Abdollahian ha messo la palla in campo dai suoi interlocutori (“abbiamo mostrato sufficiente flessibilità”) mentre abbassando le aspettative con “non sarà la fine del mondo se non mostrano un certo grado di adattabilità”. In tal caso, ha detto, “avremo bisogno di più sforzi e conversazioni”.

Ma il tempismo è fondamentale. E il ministro lo sa. Nel 2020, due anni dopo l’abbandono dell’accordo nucleare da parte dell’amministrazione Trump, Teheran ha annunciato di non essere più vincolata dai limiti “sul numero di centrifughe” e dallo scorso anno ha arricchito l’uranio al 60%, grado di purezza che ha manca di senso in un programma atomico civile ed è vicino a quello necessario per l’uso militare.

Teheran ha chiesto che l’indagine dell’AIEA sulle tracce di materiale nucleare inspiegabile venga chiusa

Entrambi i passaggi, oltre ai crescenti ostacoli al lavoro degli ispettori dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA), fanno sorgere il timore che in breve tempo il patto del 2015 (con il quale l’Iran ha accettato di ridurre il proprio programma nucleare in cambio della revoca delle sanzioni economiche internazionali che lo hanno punito) non ha senso.

Per tornare a rispettare quel compromesso faticosamente raggiunto in diversi anni di negoziati segreti, Teheran ha chiesto che l’indagine dell’AIEA sulle tracce di materiale nucleare inspiegabile venga chiusa, che Washington rimuova la Guardia Rivoluzionaria dalla sua lista di organizzazioni terroristiche e garantisca che un futuro presidente non ritirerà nuovamente gli Stati Uniti dall’accordo.

Dall’amministrazione Biden si stima che i primi due non abbiano nulla a che vedere con l’accordo (le sanzioni alla Guardia Rivoluzionaria erano legate alle sue operazioni nei paesi vicini e il lavoro dell’AIEA è indipendente). Ma rispetto a quest’ultimo, la questione si girerebbe su come risarcire l’Iran se si ripresenta uno spavento americano.

Data la grave crisi economica scatenata dall’aumento dei prezzi dell’energia, il ritorno del petrolio iraniano sui mercati è musica paradisiaca per l’Europa e non solo. Teheran, che combatte le sanzioni dalla rivoluzione del 1979, lo sa e cerca di sfruttare la situazione a suo favore. Da qui la prudenza prima della vendita della pelle dell’orso. O in gergo diplomatico, nulla è chiuso finché tutto non è chiuso.