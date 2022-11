L’Iran domina e nel finale supera il Galles, 2-0

By

Con una prestazione di grande orgoglio, cuore e qualità l’Iran riesce a superare il Galles nel finale grazie ad un super gol di Chesmi e al raddoppio di Rezaeian.

L’Iran vince meritatamente un match dominato contro un Galles mai in grado di rendersi pericoloso ed in costante difficoltà.

L’Iran raggiunge l’Inghilterra a quota tre punti, Galles fermo ad uno, stasera il match tra la nazionale dei tre leoni e gli Stati Uniti

Un grandissimo Iran gioca la partita perfetta aggredendo alto con i difensori e mandando in tilt la regia del Galles.

Taremi e compagni salgono in cattedra nella ripresa colpendo due pali e dimostrando tutte le fragilità della formazione gallese che non riesce a replicare la stessa reazione fatta contro gli Stati Uniti.

Partita di assoluto livello da parte di Azmoun che esce al 70esimo per crampi dopo aver colpito un clamoroso palo e aver fatto tantissimo lavoro per la squadra.

Nel finale viene espulso Hennessey per un fallo da ultimo uomo su Taremi, il direttore di gara inizialmente estrae il giallo ma cambia la propria decisione dopo aver rivisto l’azione ed estrae il rosso.

L‘Iran raggiunge cosi l’Inghilterra in vetta al Gruppo B e mette nei guai il Galles che rimane fermo ad un punto.

L’Iran si riscatta e supera il Galles per 2-0

Vittoria storica per l‘Iran che si riscatta dopo la pessima sconfitta contro l’Inghilterra e vola a quota tre punti aspettando il match di stasera che completerà la seconda giornata del Gruppo B.

Vittoria meritata da parte dell’Iran che entra in campo con il piglio giusto creando tantissimo già nel primo tempo.

Il Galles si affida soltanto al lancio lungo per Moore che però non riesce quasi mai a vincere i contrasti aerei contro i difensori iraniani.

Al 16′ Gholizadeh insacca da pochi passi ma sul tocco di Azmoun l’attaccante iraniano è in fuorigioco ed il gol viene annullato.

Nella ripresa l’Iran alza ulteriormente il proprio baricentro schiacciando gli avversari nella propria metà campo e dominando in tutti i reparti.

Al 52′ il Galles si salva miracolosamente, l‘Iran colpisce due pali in pochi secondi prima con il sinistro di Azmoun da pochi passi poi con il meraviglioso tiro a giro di Gholizadeh.

Al 73′ Hennessey salva il Galles arrivando con la punta delle dita su una rasoiata dal limite di Ezatolahi, ma nel finale è lo stesso portiere gallese a commettere l’errore decisivo: Taremi scatta sulla trequarti ed il numero uno gallese lo travolge in uscita, cartellino rosso e Galles in 10.

Sono 9 i minuti di recupero e l’Iran riesce finalmente a concretizzare prima con il destro dal limite di Chesmi e poi con il tocco sotto di Rezaeian.

L‘Iran è ancora vivo e si giocherà la qualificazione fino alla fine.