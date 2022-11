Gigi D’Agostino, torna sui social con un sorriso: dopo mesi dalla malattia

By

Il noto dj di fama internazionale, Gigi D’Agostino, dopo mesi di silenzio dovuto alla scoperta della malattia è ritornato sui social postando un selfie sorridente.

L’ultima volta che i fan hanno avuto sue notizie è stato nel gennaio di quest’anno. Attraverso un post su Instagram infatti il famoso dj aveva fatto sapere di non stare bene, mostrandosi sofferente e dolorante all’interno di una fotografia.

Gigi D’agostino, uno dei dj più amati e venerati della generazione di festaioli degli anni 90 e più in generale dai giovani, circa un anno fa ha dato ai suoi fan una notizia molto triste.

In particolare nel dicembre dell’anno scorso il dj aveva pubblicato un post sui suoi social dove spiegava di aver scoperto di essere gravemente malato. Gigi D’Agostino infatti aveva affermato che la malattia lo aveva colpito in modo aggressivo, procurandogli un dolore costante che non gli permetteva di avere pace.

“La sofferenza mi consuma, mi ha reso molto debole ma continuo a lottare”.

Ha scritto il dj all’interno del post.

Poi a gennaio 2022, la foto di lui, dimagrito, consumato e sofferente. All’interno della descrizione, un augurio di pace e forze a se stesso e a tutti coloro che lo seguono.

Infine ieri, dopo lunghi mesi di silenzio torna sui social. Questa volta con un selfie al tramonto, vicino una distesa d’acqua, con un sorriso stampato in faccia.

Questa volta nessuna parola, ma solo una foto che ispira tanta speranza, quasi come se volesse comunicare che qualcosa è cambiato e pare stia andando per il verso giusto. Una foto che ha probabilmente fornito tanto sollievo ai suoi fan e a tutti coloro che amano e vogliono bene al dj.

La bellissima carriera di “Gigidag”

Gigi D’Agostino è dunque uno dei dj italiani che ha riscosso maggiore successo, non solo a livello nazionale ma anche internazionale.

Le sue canzoni sono un ever green della musica da discoteca su cui è obbligatorio scatenarsi. La sua carriera inizia come tecnico di luci all’interno di diversi locali.

Appassionandosi immediatamente al mondo della musica, decide di intraprendere la strada del dj, esplorando, studiando e imparando ad usare cuffie e consolle.

Il brano con cui spicca il volo viene intitolato proprio “Fly”, brano con cui otterrà un successo strabiliante. Da quel momento in poi il dj sfornerà unicamente tormentoni, come “L’amour Toujors”.

Gigi D’Agostino inoltre ha lavorato per diversi anni anche in radio, attraverso diversi programmi su importanti emittenti radiofoniche come Radio Italia Network.