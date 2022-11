Il principe Harry l’avrebbe combinata grossa, 100 milioni in ballo: Carlo una furia

By

Il principe Harry finisce nei guai: in ballo 100 milioni. Carlo è furioso come mai prima d’ora. Questa volta il suo secondogenito l’ha combinata davvero grossa.

Starebbe per esplodere la furia di Re Carlo che ha intenzione di avere un confronto diretto con il figlio, il principe Harry. Che cosa avrà fatto il secondogenito di Lady Diana? Stavolta ha davvero esagerato.

Principe Harry e Re Carlo, lontani più che mai

Chi sperava che padre e figlio potessero riappacificarsi dopo la morte della Regina Elisabetta, potrebbe rimanere deluso. Sembra infatti che non sia intenzione alcuna del nuovo sovrano di Inghilterra stringere accordi cordiali con il secondogenito che già da qualche anno è volato oltreoceano.

La causa di tutti i problemi? La sua fame di denaro. Tutta colpa di Meghan Markle, dicono dal Regno Unito. La nazione del principe Harry non ha mai accettato la presenza dell’americana, figuriamoci la famiglia reale che non aveva certamente bisogno di una donna divorziata e con un passato nel mondo del cinema alle spalle per peggiorare ancor più la situazione della casa britannica.

Bastava e avanzava Andrea, duca di York, che ha già dato la sua parte di vergogna alla Royal Family. Questa volta però Carlo sembra davvero non voler perdonare il principe Harry. Che cosa ha combinato il rampollo inglese?

Il marito di Meghan Markle nei guai

Non c’è possibilità che padre e figlio facciano pace. Questo almeno è quanto si dice in Inghilterra. I tabloid inglesi ne sono convinti: Re Carlo è furioso con il secondogenito. Perché?

Semplice: proprio a causa sua, la famiglia reale sarebbe diventata lo zimbello del Royal World. Si mormora che il marito di Meghan Markle abbia stretto degli accordi segreti con Netflix, la piattaforma con la quale ha in ballo dei contratti multimiliardari, per spifferare tutti i segreti della Royal Family.

Che cosa ci guadagna in cambio? Un consistente assegno di 100 milioni di dollari. Avrebbe dunque gettato in pasto ai mass media la sua stessa famiglia, il principe Harry, solo per rimpinguare le sue finanze che a quanto pare scarseggiano sempre di più.

“Meghan Markle è una spendacciona”, si legge sui tabloid inglesi, consuma oltre cento mila dollari al mese per acquisti e compere private. Harry non riuscirebbe dunque più a gestire il patrimonio finanziario che risulterebbe in rosso.

Cosa fare dunque in questi casi? Accettare di vendere i segreti della propria famiglia a Netflix e mettere sul conto 100 milioni dollari, è parsa a Harry l’idea migliore. Sarà davvero così? Da corte, quella inglese, fanno sapere che Carlo, William e Kate sono convinti che Harry abbia davvero compiuto questo passo falso.

Nella quinta stagione di The Crown su Netflix, gli attori che interpretano Carlo e Diana avrebbero pronunciato delle battute troppo specifiche, delle frasi ed espressioni che solo i diretti interessati conoscevano davvero.

Questo avrebbe fatto pensare a Re Carlo che solo un bene informato poteva dare notizie del genere al cast di The Crown. Ovviamente i sospetti sono caduti immediatamente sul principe Harry, l’indiziato numero uno è proprio lui.

Insomma, non procedono per nulla bene le cose tra padre e figlio. Tutti speravano che la morte della Regina Elisabetta avrebbe risanato le fratture tra di loro ma a quanto pare non sarà così.

Harry ha deciso di vivere lontano dalla Royal Family e dal Regno Unito la sua nuova vita in America che sembra essere abbastanza costosa e che lo avrebbe spinto a stipulare questo accordo con Netflix.

Ovviamente il principe è consapevole che il suo gesto lo allontanerà ancora di più dalla sua famiglia. Sfuma quindi ogni possibilità di ritorno a corte per il secondogenito di Lady Diana: per il momento è così, Carlo non lo vuole a casa.