L’Inter si è qualificata ai quarti di finale di Champions League pareggiando 0-0 contro il Porto di Sergio Conceiçao. Simone Inzaghi batte il suo ex compagno di squadra e, come nel 2005, sempre contro i portoghesi, i nerazzurri passano il turno, e adesso fanno compagnia ai “cugini” del Milan.

La serata dell’Inter è quella delle grandi occasioni. Non è solo una partita di Champions League, è un ottavo di finale che la squadra di Simone Inzaghi si è andata a giocare a Porto, in uno stadio Do Dragao gremito di tifosi, ma pochi nerazzurri – mille di loro, infatti, pur muniti di biglietto, non sono stati fatti entrare a vedere l’incontro e nonostante il caso si pensava fosse risultato poche ore prima che iniziasse la partita -, forti dell’1-0 dell’andata, ma anche consapevoli che è un risultato che si deve difendere con i denti, in un momento che non è proprio dei migliori.

Perché l’Inter arriva in Portogallo, per giocarsela con gli uomini di Sergio Conceiçao – proprio quel Conceiçao meu amigo che ha giocato sia a Milano con la maglia nerazzurra, sia con il tecnico piacentino nella Lazio che ha vinto lo scudetto, nel 2000. Lo stesso che, nel girone che l’ha portata alla fase a eliminazione diretta da prima, non ha fatto sconti neanche a Diego Pablo Simeone, un altro dei protagonisti di quegli anni lì della Serie A, indossando gli stessi colori del portoghese, che l’anno scorso, aveva dato già dei dispiaceri ai suoi vecchi tifosi -, dopo una sconfitta immeritata con lo Spezia, la cui ultima vittoria risaliva al 15 gennaio, e in trasferta. Prima, però, sempre lontano da San Siro, si era perso anche contro il Bologna di Thiago Motta, toh un altro ex, e pareggiato contro la Sampdoria, ultima in classifica, di Dejan Stankovic – eccone un altro.

Per chi crede nella fortuna, tanti indizi fanno una prova, per chi, invece, il calcio se lo gusta, e se lo suda, non c’era proprio niente di scritto. La gabbia del Porto tiene, e lo fa per tutto il primo tempo, l’Inter non riesce a costruire, e i portoghesi sono troppo poco propositi in fase offensiva. È una partita giocata con i muscoli, quelli del centrocampo, in cui a brillare più di tutti, soprattutto per gli italiani, sono Hakan Calhanoglu, tornato a fare il metodista davanti alla difesa al posto di Marcelo Brozovic che pure in Liguria era apparso in ottima forma, e Henrikh Mkhitaryan, bravo a coprire e pronto anche a ricostruire.

Al 46esimo, quasi sullo scadere del primo tempo, sui piedi di Lautaro Martinez, uno dei migliori negli ultimi tempi, ma che viene anche da un rigore sbagliati sempre contro gli uomini di Leonardo Semplici, arriva una palla che è un cioccolatino e per un errore della squadra dell’ex Lazio. L’argentino campione del mondo arriva fino alla porta di Diogo Costa, ma non c’è nessuno in area, soprattutto non c’è Edin Dzeko, scelto da Inzaghi al posto di Romelu Lukaku, che aveva risolto, da subentrato, la gara dell’andata. Il portiere portoghese para senza problemi, chi non lo fa, qualche minuto dopo, è anche André Onana, che però se la vede brutta.

Sul cross di Pepè – quello brasiliano, non l’ex Real Madrid, che non ha l’accento sulla e, e che invece ha dovuto dare forfait nella rifinitura costringendo Conceiçao a correre ai ripari mettendo Fabio Cardoso al posto dell’ex campione europeo -, Stephen Eustaquio non ci arriva per un soffio e sfuma anche l’ultima occasione della prima frazione per i padroni di casa, che ora hanno solo 45 minuti per sperare di continuare a giocare in Champions League quest’anno. Con un solo gol fatto, tra l’altro, o uno di scarto, si va sicuramente ai supplementari.

Si ritorna in campo con il Porto più cattivo degli uomini di Inzaghi – che oggi, quasi, si gioca il tutto per tutto, anche se a bordo campo, prima della partita l’amministratore delegato, Peppe Marotta, ha rinnovato la fiducia all’allenatore -, e in tre minuti prima Alessandro Bastoni, poi Francesco Acerbi, poi Denzel Dumfries, commettono dei falli, da mattonelle interessanti, che finiscono comunque tutti in un nulla di fatto. Al 52esimo, un brivido per i nerazzurri, con Nicolò Barella che angola troppa e spedisce il pallone che gli aveva fornito il bosniaco sopra la traversa.

Si soffre, ma l’atteggiamento è quello prudente, nonostante il baricentro della squadra avversaria sia salito un po’ di più rispetto al primo tempo, e attento, specialmente in difesa in cui Matteo Darmian è perfetto, e nonostante l’ammonizione, da braccetto di destra. Sulle fasce, in fase di ripiegamento, in fase di spinta Federico Dimarco gioca meglio dell’olandese, tanto che al 62esimo è lui a cercare di arrivare con il piede su un pallone interessante, a cui non arriva, ma tanto è in fuorigioco.

Al 70esimo è il momento dei cambi per l’Inter. Al posto dell’esterno, entra Danilo D’Ambrosio, mentre Dzeko, che si era appena preso un giallo dopo una bella ripartenza e ancora sta protestando, viene sostituito con il numero 90 belga. Un minuto dopo, risponde ai cambi anche Conceiçao che mette Andre Franco per Eustaquio e Toni Martinez per Evanilson. Due minuti dopo ancora si fa male Bastoni, che chiede subito il cambio e viene sostituito con Stefan de Vrij, il centrale tedesco entra quasi a freddo.

Con i nerazzurri momentaneamente in dieci per una botta di Dumfries, è bravo ancora il portiere camerunese a neutralizzare il tiro dal limite dell’area centrale di Marko Grujic. Sul ribaltamento di fronte, poi, è l’ex Milan a tirare troppo alto dopo un inserimento in area dettato dal passaggio di un compagno. All’80esimo arriva il momento di Milan Skriniar che rivela uno dei migliori in campo, Darmian, e Brozovic, che prende il posto del sardo.