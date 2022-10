In cortile lo possiedono in tanti, ma è un invito ai ladri: svaligiano casa

Un aggeggio posseduto in cortile farebbe da tappeto rosso per i ladri: con questo svaligiano la casa in due minuti.

La sicurezza nelle nostre abitazioni è una delle cose più importanti di sempre e a tal punto quando ci trasferiamo o acquistiamo una casa nuova una delle prime cose che facciamo è installare i sistemi di sicurezza.

Questo perché, specie negli ultimi anni, l’incidenza di furti all’interno delle abitazioni è aumentata in modo preponderante e complice ne è stata anche la crisi derivata dal lockdown del 2020.

Furti, dati e statistiche

Molti malviventi, infatti, hanno avuto vita difficile in questo periodo dato che era vietato uscire di casa e che molta gente ha preferito anche nei mesi successivi, rimanere in casa anziché uscire.

Dopo il periodo di reclusione forzato, l’Italia è stata messa a dura prova per via della limitazione degli spostamenti e la decisione presa dal Governo fino all’inizio del 2022 ha messo a dura prova i ladri.

I malviventi si sono ritrovati così a non poter operare come meglio potevano e quindi a trovare soluzioni alternative per le loro malefatte ma l’estate 2022 è stato per loro un ritorno in piena attività.

Grazie alla normalizzazione della vita, i ladri hanno potuto muoversi come sempre e approfittando dell’allontanamento delle famiglie nelle proprie case questi ne hanno approfittato per svaligiarle.

Così, al ritorno ci si ritrova senza alcuni oggetti nella nostra casa come televisore, computer, completi d’arredamento e risparmi, che magari avevamo nascosto da qualche parte.

Oltre che il disordine e il terrore che possa ricapitare, nessuno potrà darci indietro il denaro speso per i nostri elettrodomestici o oggetti preziosi, inoltre se alcuni di questi hanno un valore affettivo, nessuno potrà restituircelo.

Ma c’è una categoria di case che sono più propense ad essere prese di mira da questi ladri e sono quelle che hanno un cortile, in quanto, i malviventi possono nascondersi facilmente all’interno di esso.

Ladri, qual è l’oggetto che fa svaligiare la casa?

Secondo un’indagine fatta dalla polizia, ancora più a rischio sarebbero le famiglie che possiedono una piscina e in particolar modo quelle che si avvalgono di un robot pulitore per la sua manutenzione.

In alcuni Tweet pubblicati lo scorso agosto, la polizia texana di Southlake ha fatto presente a tutti i cittadini che sono aumentati i furti in casa e in particolar modo dei pulitori di piscine.

Questo perché, il robot non è un aggeggio economico e può avere un prezzo variabile ma comunque molto alettante per i ladri in quanto una volta rubato possono rivenderlo o smontarlo e mettere in commercio in modo illecito i suoi componenti.

Infatti, grazie alle sue caratteristiche, dal robot pulitore per piscine si possono ricavare chip e altri componenti che potrebbero essere utili per riparare pc e tanti altri strumenti tecnologici.

Dopo la pubblicazione dell’avviso della polizia di Southlake, questa ha recuperato, grazie ad alcune segnalazioni tanti robot pulitori riuscendo anche ad effettuare un arresto dando anche un consiglio ai cittadini.

Infatti, la polizia ha consigliato di lasciare questi robot in una parte sicura e non a vista durante la sera o quando in casa non c’è nessuno e di nascondere al loro interno l’Apple AirTag.

Grazie a questo piccolo dispositivo, inserito all’interno del robot, quest’ultimo viene rintracciato e quindi ritrovato per via del suo sistema di localizzazione e di conseguenza vengono anche individuati i ladri.

Inoltre, per chiunque abbia un cortile è consigliabile che la sera tengano i cancelli chiusi e le luci accese diversamente da quanto invece accade dato che si tende a tenere i cancelli aperti e le luci chiuse.

Questo consiglio vale soprattutto per coloro che hanno anche un ingresso dal retro dove per i ladri è più facile agire anche senza farsi vedere.