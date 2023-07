L’Inter ha interrotto la trattativa col Chelsea per Lukaku: caso chiuso

Caso Lukaku ai titoli di coda. L’Inter ha comunicato al giocatore di voler interrompere la trattativa con il Chelsea. A breve verrà informato anche il club inglese.

Fondamentale sarebbe stato, secondo quanto riferito in queste ore da SkySport lo “sgarbo” fatto dal giocatore nei confronti della società. Piero Ausilio ds dei nerazzurri avrebbe comunicato a Romelu Lukaku di non aver gradito il comportamento delle ultime ore del belga, il quale dopo l’offerta presentata dall’Inter avrebbe come si è scritto di recente “ghostato” il club (a cui aveva dichiarato amore eterno) quando mancava solo il suo sì per la chiusura della trattativa per il Chelsea. Nella notte pare che Lukaku avrebbe tentato di ricucire i rapporti con i dirigenti, chiamando il direttore sportivo e tentato di spiegare le proprie ragione. A non andare giù alla dirigenza nerazzurra quei contatti con la Juventus avviati nelle scorse settimane, addirittura prima della finale di Champions League poi persa (con il belga protagonista in negativo) dall’Inter contro il Manchester City.

L’Inter si tira fuori dalla corsa per Romelu Lukaku. Il giocatore, che ha da sempre giurato amore eterno ai nerazzurri ed espresso la volontà di rimanere a Milano, non sarà degli uomini di Inzaghi per la prossima stagione. La trattativa è stata bloccata dai dirigenti del club, dopo il tira e molla e l’asta iniziata per l’acquisizione del belga dal Chelsea, nella quale era finita anche prepotentemente la Juventus. Un inserimento quello dei bianconeri che non è proprio andato giù ai dirigenti dell’Inter, che hanno rimproverato a Romelu l’aver “flirtato” con i rivali. Insieme a questa motivazione ci sarebbe anche il recente “ghosting” dell’attaccante che, dopo l’offerta presentata dall’Inter nelle scorse ore sarebbe scomparso dai radar senza fornire alcuna risposta. Niente risposta ai compagni, niente risposta ai dirigenti, un comportamento che non è piaciuto in via della Liberazione.

Il Chelsea dal canto suo aveva rifiutato lo scorso sabato un’offerta per il giocatore da parte del Biscione di 30 milioni di euro, con i media inglesi che avevano parlato almeno di 45 milioni come base da cui iniziare le contrattazioni. L’accordo poi era stato trovato, con un grande sforzo dei nerazzurri che erano arrivati ad offrire 40 milioni (37.5 + 2.5 di bonus). Ma quando tutto sembrava ormai a un passo dalla chiusura, e mancare era solo quello che sembrava solo una formalità ossia il sì del giocatore, Lukaku si è inspiegabilmente dato alla latitanza.

Non ha aiutato in tutto il contesto anche i messaggi che il giocatore avrebbe mandato al Milan – che in corsa per Lukaku concretamente non ci è mai stato – e la vicinanza con la Juventus. Comportamento non gradito dall’Inter, che si butta alle spalle il passato chiudendo i rapporti con quello che era diventato uno degli idoli della Curva Nord. Un caso che ha preso una svolta inaspettata proprio sul rettilineo finale, quando tutti ormai avevano dato per certo il ritorno a titolo definitivo del capitano del Belgio sulla sponda nerazzurra di Milano.

Le strade di Lukaku, trascinatore dello Scudetto 2021, e dell’Inter si separano dunque e il belga per i nerazzurri rappresenta ormai il passato. Lo stesso Piero Ausilio avrebbe sbarrato dopo il suo comportamento definitivamente le porte della Pinetina all’attaccante, dopo un breve colloquio telefonico in cui Romelu pare abbia provato a spiegare le ragioni dei suoi ultimi comportamenti. L’Inter adesso per l’attacco si muoverà diversamente, andando su altre piste e rivalutando i suoi piani di azione.

Il futuro di Lukaku

Il futuro di Lukaku, dopo un’estate non certo facile tra il complicato finale di stagione che lo ha visto protagonista in negativo nella finale di Champions League (che l’Inter era arrivata a millimetri dal riacciuffare) e adesso questa telenovela di calciomercato, rimane senza dubbio incerto.

Molto difficile che il Milan, tralasciando ormai l’attaccamento di Lukaku ai colori nerazzurri e le sue innumerevoli dichiarazioni d’amore spesso arrivate proprio pre o post derby, magari sulle ali dell’entusiasmo di una vittoria nella stracittadina, si inserisca nella trattativa e che sborsi una tale cifra per acquistarlo. La società di via Aldo Rossi infatti ormai da anni ha cambiato registro, e il nome che riscalda la piazza o lo sgambetto ai cugini sul mercato non sono più le priorità. Milan che inoltre ha già praticamente esaurito il surplus di budget arrivato dalla cessione di Sandro Tonali, con gli acquisti di Ruben Loftus Cheek, Christian Pulisic e Tijjani Reijnders (la cui trattativa si è sbloccata nella giornata di oggi).

Suggestiva e forse più probabile la pista che porterebbe Lukaku in bianconero. Lo sgarbo rimarrebbe in ogni caso grave, calcisticamente parlando, visto che la Juventus rappresenta un rivale tanto inviso quanto lo è il Milan. La Juve però, prima di mettere mano a 40 milioni di euro più altri 8 almeno per l’ingaggio, ha prima bisogno di cedere e il primo della lista degli indesiderati pare essere proprio Duran Vlahovic, arrivato poco più di 18 mesi fa tra l’entusiasmo generale alla Continassa, adesso sul mercato.

Altra ipotesi valida quella dell’Arabia, che in Europa sta mietendo e ha mietuto molteplici vittime illustri. Da Milikovic Savic a Brozovic, Lukaku potrebbe aggiungersi alla lunga lista di calciatori che attratti dal denaro saudita hanno abbondato Serie A, Premier League e altri campionati del Vecchio Continente in un’estate di calciomercato sicuramente destinata a passare alla storia.

Intanto i tifosi dell’Inter si sono già schierati dalla parte della società, lasciando intendere sui social di aver preso malissimo il comportamento di quello che fino a qualche settimana fa era considerato dalle parti della Pinetina un idolo.