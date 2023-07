Wanda Nara e la sospetta leucemia, gli ultimi aggiornamenti dall’Argentina

Brutte notizie per Wanda Nara, showgirl e procuratrice sportiva argentina che potrebbe essere stata colpita da una forma di leucemia. A scatenare i sospetti, alcuni sintomi molto allarmanti.

C’è grande preoccupazione per Wanda Nara, showgirl argentina diventata nota nel nostro Paese non solo per essere la moglie di Mauro Icardi, ma anche per essere stata opinionista di una delle prime edizioni del Gf Vip condotto da Alfonso Signorini. La donna è stata ricoverata per più di 24 ore e sottoposta ad esami molto approfonditi, dopo un malore che ha accusato improvvisamente.

Wanda Nara sta male, per molti si potrebbe trattare di leucemia

“Faranno una puntura del midollo per diagnosticare definitivamente quel che è già pubblico ma resta segreto. Ci sono stati contatti di persone vicine a Wanda con Fundaleu, un centro specializzato nella cura della leucemia” ha detto Jorge Lanata, conduttore di Radio Mitre, popolare trasmissione dedicata al gossip.

Stando alle informazioni locali, ci sarebbe molta preoccupazione per le condizioni della showgirl argentina. Andrés, padre della donna con cui si è riconciliata da poco, la ragazza si sarebbe sottoposta a esami approfonditi. Stando ad indiscrezioni, questi ultimi avrebbero dato esiti a dir poco pessimi. Sempre secondo Lanata, Wanda potrebbe essere affetta da leucemia.

Una condizione molto grave, se confermata, e che la costringerebbe a stare per lungo tempo lontana dal piccolo schermo. “Mi sono precipitato in ospedale ma lei non c’era più. Ho parlato con i medici, che però non mi hanno voluto dire niente. Evidentemente volevano tenere nascosto qualcosa” ha detto Andrés parlando con la stampa locale.

Chi è Wanda Nara, la showgirl argentina opinionista del Gf Vip

Wanda Nara, benché da noi sia vista solo come “moglie di”, in patria è un personaggio televisivo molto noto, tanto che lei stessa ha dichiarato di essere in Argentina molto più famosa di Belen Rodriguez. Dopo aver preso parte ad alcune trasmissioni tv tra le quali la versione argentina del nostro Ballando con le Stelle, si è sposata nel 2008 con Maxi Lopez, all’epoca in forza prima al Barcelona e poi al Milan.

Dopo aver avuto assieme tre figli, nel 2013 i due si lasciano accusandosi reciprocamente di infedeltà coniugale. Pochi mesi dopo, esce allo scoperto la sua storia con Mauro Icardi, connazionale e migliore amico del marito, che poi sposerà pochi mesi più tardi. Una situazione che lascia molti perplessi. Wanda da Mauro ha poi due figlie, diventando anche procuratrice del calciatore.

Tra i due le cose sono sembrate andare nel migliori dei modi per molti anni, ma circa due anni fa, è uscito alla ribalta un presunto tradimento di Icardi nei confronti della moglie, cosa che li ha messi in crisi e non poco.

Non solo Wanda non ha esitato a mollare il calciatore, ma lo ha anche sbugiardato sui social, facendo montare un polverone. Eppure, pare che ora, nel momento più difficile, al suo fianco ci sia proprio il calciatore del Gatalasaray, che pare ancora innamorato nonostante tutti gli scontri della moglie, e non abbia nessuna intenzione di perderla.