Federica Sciarelli “stronca” Fazio e Annunziata: “Io avrei fatto così”

È durissima, la reazione della conduttrice e giornalista Federica Sciarelli nei confronti di Fabio Fazio e Lucia Annunziata. Ha spiegato le sue ragioni durante una recente intervista rilasciata a La Stampa di Torino.

La padrona di casa di Chi l’ha visto? si è espressa su quanto accaduto ai suoi colleghi di rete Fabio Fazio e Lucia Annunziata, entrambi dimessisi dalla Rai. La giornalista Federica Sciarelli è stata abbastanza dura, non facendo sconti ai due (ex) protagonisti del terzo canale, durante una lunga intervista rilasciata a La Stampa, quotidiano torinese.

Federica Sciarelli su Fazio e Annunziata: “Avrei agito diversamente”

“Se davvero pensi che il tuo approfondimento sia strategico ed è in pericolo non te ne vai via preventivamente: resti e ti batti. Non capisco chi lascia… Inoltre, se sei un giornalista, le pressioni non te le fai fare: attacchi il telefono” ha dichiarato a La Stampa Sciarelli.

“Anch’io ho subito pressioni, ma sono sempre state pubbliche. Penso per esempio agli attacchi della Lega durante il periodo del Covid o a Salvini quando anni fa contestò lo schiaffo al carabiniere. Ogni volta ho risposto nel merito, pubblicamente” ha poi aggiunto la giornalista, parlando della sua personale esperienza in merito.

Una situazione di certo particolare per Sciarelli, che è al timone della trasmissione dedicata agli scomparsi e ai “cold case” di Rai3, che in questi anni hanno portato anche a molte risoluzioni e colpi di scena come successe ad esempio quando in diretta tv venne ritrovato il cadavere di Sarah Scazzi.

Chi è Federica Sciarelli, padrona di casa di Chi l’ha visto?

Nata a Roma nel 1958 da genitori napoletani, dopo il diploma partecipa ad un concorso per una borsa di studio per l’avviamento alla professione giornalistica, arrivando seconda su 10.000 partecipanti. Nel 1987 inizia a lavorare per la Rai, collaborando al Tg3 di Sandro Curzi. Inizierà a lavorare nella redazione politica, collaborando anche alla prima puntata di Samarcanda, programma “cult” di Michele Santoro.

Seguono anni in cui si alterna come inviata e conduttrice, presentando anche Primo Piano, il segmento di approfondimento del telegiornale della terza rete dal lunedì al venerdì. Nel 1991 viene nominata Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana da parte del presidente Francesco Cossiga.

Nel 2004 inizia la sua avventura alla guida del programma di punta della rete, già presentato con successo da Donatella Raffai, volto storico della trasmissione. Lo stile asciutto e pragmatico di Federica piace, e anche parecchio, ai telespettatori di Rai 3, che le regalano numeri di share sempre più importanti, rendendo Chi l’ha visto? un grande successo per il terzo canale.

In questi ultimi anni, in più di un’occasione, si è parlato a lungo di un possibile abbandono di Sciarelli che, da par suo, non ha negato di voler prima o poi lasciare, ma ha sempre affermato di non volerlo fare nel breve periodo, in quanto ancora molto coinvolta dalla funzione della trasmissione, che nel corso degli anni ha aiutato in più di un’occasione a risolvere casi ritenuti difficili, per non dire impossibili, grazie a testimonianze e il lavoro della redazione investigativa.