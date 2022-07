Lino Banfi e la moglie positivi al Covid-19: “Insieme meglio che separati”

Lino Banfi, il nonno d’Italia, dopo due anni di pandemia ha contratto il Covid-19, insieme a sua moglie Lucia. Ecco le dichiarazioni dell’attore in merito a questo momento.

Chi non ama e conosce Lino Banfi? Volto di una generazione, famoso per diversi film che hanno fatto la storia della commedia italiana e per essere diventato il nonno d’Italia, grazie alla fiction Un Medico in Famiglia.

Oggi arriva la notizia che sia lui che sua moglie Lucia sono positivi al Covid, ma nella sfortuna sono felici di averlo preso nello stesso momento. Ecco cosa ha detto l’attore pugliese.

Lino Banfi ha il Covid-19, con lui anche la moglie malata di Alzheimer

Il Covid-19 non smette di colpire e corre ancora più veloce quest’estate a causa della variante Omicron 5, che pare essere più contagiosa.

Purtroppo, in queste ore, è stato reso noto che anche Lino Banfi ha contratto il virus insieme a sua moglie Lucia, che è malata di Alzheimer.

Come lui stesso ha raccontato a Tv Sorrisi e Canzoni, entrambi stanno abbastanza bene e la cosa è stata scoperta per caso, grazie a un dottore scrupoloso che era a casa loro per fare un prelievo di routine alla signora Lucia.

Come racconta Banfi, il dottore gli ha chiesto di fare un tampone per precauzione, visto che l’attore era stato in Canada da poco per ritirare un premio.

Così hanno scoperto di aver contratto il virus entrambi, ma Lino Banfi è ottimista e ha detto che tutti e due sono contenti di averlo preso insieme, così da non dover stare mai separati: “Quando ha saputo che avevamo il virus, Lucia è stata quasi contenta”.

Lino Banfi e sua moglie Lucia, una storia d’amore senza tempo

Si amano da 70 anni Lino Banfi e sua moglie Lucia, un’amore che non si trova più in giro, una storia da tenere preservata per quanto unica.

Un amore molto forte che li unisce da una vita intera: insieme, tra gioie e dolori, hanno costruito una bellissima famiglia e proprio Lucia ha spronato Lino a rincorrere il suo sogno, quello di fare l’attore.

Quest’anno hanno festeggiato i 60 anni di matrimonio, un traguardo importantissimo che lui stesso definisce pieno di sacrifici e sofferenze, che però portano sempre a un rispetto e un unione che non ha prezzo.

Soprattutto negli ultimi anni, con la malattia di Lucia, il loro rapporto è diventato ancora più intenso e sono sempre più uniti, per affrontare le difficoltà e la felicità sempre con il sorriso e sempre mano nella mano.