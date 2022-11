Linee di fuga pulitissime e brillanti con questo rimedio naturale

Grazie ad un rimedio naturale possiamo pulire le linee di fuga rendendole brillanti. Ecco come procedere.

La nostra casa è il posto dove passiamo più tempo durante la giornata e molte persone, dopo il lockdown del 2020, si sono ritrovate anche a dover lavorare in remoto e a rimanervi anche quando le cose sono migliorate.

Per questo motivo, tendiamo a tenere la nostra abitazione pulita e agevole, non solo per le eventuali visite che potremo avere, ma anche per noi stessi, in quanto avere una casa pulita ci rende più facile fare altre faccende quotidiane.

Linee di fuga: come renderle brillanti

Così, spendiamo qualche euro per i migliori prodotti in circolazione per rendere puliti e brillanti tutti i posti della nostra casa, anche se accade che qualche zona non riusciamo a pulirla come vorremmo.

Questo accade perché, anche se utilizziamo i prodotti più efficaci in commercio e ripassiamo più volte il prodotto, lo sporco ostinato tende a non rimuoversi se non con delle soluzioni particolari.

Questo è il caso delle linee di fuga. Tra una mattonella e l’altra o tra le piastrelle del nostro pavimento, troviamo delle linee nere che nonostante laviamo non riescono a diventare pulite e splendenti.

Il motivo è dovuto a particelle di polvere che si vanno ad insediare tra di esse o a dei detriti che portiamo con le scarpe provenienti da fuori ed è sempre più difficile rimuovere e renderle come nuove.

Non tutti però, sanno che grazie a pochi ingredienti è possibile rimuovere il nero da queste linee di fuga e rendere il pavimento e le piastrelle come nuove, facendo un po’ di sforzo mettendoci dell’olio di gomito.

La soluzione: solo due ingredienti

Per farlo abbiamo bisogno di candeggina e di bicarbonato di sodio. Una volta avuti questi due ingredienti non dobbiamo far altro che unire 100 grammi di bicarbonato in della candeggina e mischiare il tutto.

Ci troveremo davanti ad un composto pastoso che andremo ad applicare sulle linee di fuga e far riposare per 5 minuti per poi strofinare con uno spazzolino queste linee rimuovendo il nero e lo sporco.

L’azione del bicarbonato, grazie al fatto di essere a grani, rimuoverà la muffa e lo sporco mentre la candeggina avrà un’azione antibatterica. Una volta strofinato passare con un panno bagnato e lavare il nostro pavimento.

Vedremo come le linee di fuga grazie all’azione abrasiva del bicarbonato e della candeggina, saranno nuovamente bianche e torneranno a splendere come nuove senza linee di sporcizia o altro.

Questa operazione, va ripetuta almeno una volta ogni 15 giorni, stando attenti a non deteriorare le nostre mattonelle con prodotti troppo aggressivi che potrebbero far scolorire le nostre piastrelle.

Inoltre, per quanto riguarda pavimenti come parquet o altro tipo di pavimentazione è consigliabile utilizzare prodotti adatti, senza che i prodotti sopracitati per questa soluzione possano danneggiarli.

Non ci resta quindi che provare questo antico metodo casalingo per rendere pulite e brillanti le nostre via di fuga e dire addio allo sporco presente sui nostri pavimenti pieno di polvere, muffe e detriti per poter avere una casa brillante per sorprendere noi stessi e tutti gli altri.