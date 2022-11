Spagna-Germania, tedeschi costretti a vincere

La seconda domenica dei mondiali si chiude con il super match tra Spagna e Germania, match fondamentale per i tedeschi che si trovano obbligati a vincere dopo la clamorosa sconfitta subita all’esordio contro il Giappone.

Al momento infatti la squadra di Flick è ultima nel Gruppo E insieme al Costarica, squadra che affronterà nella terza ed ultima giornata.



Germania e Spagna si affrontano nel primi grande big match di questa edizione dei mondiali, le furie rosse vengono dalla grandissima vittoria ottenuta contro il Costarica mentre i tedeschi hanno perso clamorosamente all’esordio contro il Giappone.

La squadra di Flick arriva a questa sfida con tanta pressione ed il bisogno assoluto di conquistare i tre punti per continuare a sperare in una qualificazione che ora sembra molto complicata.

La Germania è al momento ultima nel Gruppo E a quota zero punti, un’ulteriore sconfitta stasera porterebbe i tedeschi ad un passo dall’eliminazione.

La Spagna arriva invece galvanizzata ed in grande forma al match dopo la vittoria per 7-0 contro il CostaRica.

Luis Enrique non si è nascosto in conferenza stampa spiegando come l’obiettivo della sua nazionale sia quello di arrivare in fondo al torneo mondiale.

🌅 ¡¡Buenos días desde Doha!! 😊 Hoy no hay partido… ¡¡HOY HAY 𝐏𝐀𝐑𝐓𝐈𝐃𝐀𝐙𝐎!! ⚽ ESPAÑA – Alemania

🏆 Segunda jornada | Fase de Grupos #Catar2022

🕘 20.00 horas (horario peninsular español)

🏟 Estadio Al Bayt

📍 Al Khor (Catar)

📺 @La1_tve

#⃣ #VamosEspaña pic.twitter.com/1hmFtqUpk5 — Selección Española de Fútbol (@SEFutbol) November 27, 2022

Spagna con il 4-3-3, tridente di fantasia con Olmo, Asensio e Torres

La Spagna ha impressionato nel match contro il Costarica e stasera Luis Enrique dovrebbe riproporre gli stessi undici con l’obiettivo di replicare la stessa partita.

Tra i pali ci sarà Unai Simon, in difesa sono pronti Azpilcueta, Rodri, Laporte e Jordi Alba.



Confermato il centrocampo a tinte blaugrana con Busquets in cabina di regia affiancato dalla gioventù di Gavi e Pedri.

Partirà ancora dalla panchina l’ex attaccante della Juventus Alvaro Morata, davanti Luis Enrique giocherà senza una vera prima punta e con un tridente mobile che non darà punti di riferimento alla Germania: Ferran Torres, Asensio e Dani Olmo.

Germania con il 4-2-3-1, Havertz è l’unica punta

Non dovrebbero esserci novità neanche nella Germania che si giocherà il tutto per tutto nel match contro la Spagna con gli stessi undici che hanno deluso contro il Giappone.



Tra i pali ovviamente Neuer con Süle terzino destro, Ginter e Rüdiger centrali e Raum largo a sinistra.

Kimmich e Gündogan saranno i due registi mentre Gnabry, Müller e Musiala agiranno dietro all’unica punta Havertz.

La partita sarà trasmessa alle ore 20 italiane e sarà visibile in diretta in chiaro sui canali Rai ed in streaming tramite l’app RaiPlay.