Linda Evangelista, la super modella degli anni 90, ha fatto il suo ritorno in passerella in grande stile. La modella ha chiuso la sfilata di Fendi che si è tenuta a New York, per celebrare i 25 anni della Baguette Bag.

Dunque la prestigiosa maison romana, Fendi, ha emozionato tutti gli appassionati della moda, e in particolare tutti coloro che sono sentimentalmente legati alle icone degli anni 90.

Questo grazie all’incredibile show che si è tenuto lo scorso fine settimana a New York, che ha visto come sorpresa finale la bellissima Linda Evangelista, la quale aveva abbandonato la passerella a causa di un trattamento estetico che l’aveva sfigurata.

Il ritorno in passerella di Linda Evangelista in occasione della sfilata Fendi

Linda Evagelista, modella canadese di 57 anni, simbolo della moda di alti livelli degli anni 90; si è finalmente convinta a ritornare in passerella. Questo dopo essersi allontanata dai riflettori per un lungo periodo di tempo, a causa di un trattamento di crioliposi finito male.

Il mondo della moda ha dunque avuto il piacere di rivedere la star in passerella in occasione dello show di Fendi Resort 2023, tenutosi a New York.

Molti si immaginavano che la top model avrebbe sfilato per Fendi già da quest’estate. Proprio quando è stata resa nota la campagna pubblicitaria dell’evento basato sulla celebrazione dei 25 anni della famosa Baguette Bag.

L’ingresso dell’Evangelista è avvenuto alla fine dello show, proprio come una grande sorpresa. Bellissima e maestosa, con un abito a mantella color Tiffany (altro simbolo della moda Newyorkese degli anni 90), la modella è riuscita ad incantare tutti.

Dopo aver compiuto il suo ingresso mozzafiato, Linda Evangelista è rimasta poi sulla passerella per le foto di rito insieme ai 4 designer della collezione: Silvia Venturini Fendi, Kim Jones, Delfina Delettrez e Marc Jacobs.

L’incidente estetico che ha fatto sparire la modella da sotto i riflettori

Linda Evangelista dunque è stata una delle modelle più apprezzate degli anni 90, sia da parte del pubblico che da parte degli stilisti. Un vero e proprio simbolo di bellezza ed eleganza, considerata una sorta di reincarnazione della moda di quel tempo.

La sua carriera è stata però interrotta da un piccolo incidente, causato da un trattamento estetico, ossia la criliopolisi.

Questo consiste in un procedimento volto a diminuire il grasso corporeo attraverso il raffreddamento cutaneo centralizzato. Un intervento in ogni caso poco invasivo. Questo però non ha avuto gli effetti desiderati sulla super modella.

Infatti la stessa Evangelista ha raccontato attraverso i suoi profili social di aver sviluppato un’iperplasia adiposa, che l’ha totalmente sfigurata, facendola apparire una persona diversa.

Questa l’ha allontanata per ben 5 anni da qualsiasi tipo di contatto sociale e soprattutto dalla sua carriera lavorativa. Solo ora la modella è finalmente pronta a rimostrarsi e soprattutto a parlare di ciò che le è accaduto.