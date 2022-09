Disastro VAR, il gol annullato a Milik e le discussioni dell’Allianz Stadium

La partita di ieri sera tra Juventus e Salernitana è destinata ad entrare nella storia del VAR che ha commesso forse la più grande ingenuità da quando la tecnologia è entrata a far par con regolarità nel mondo del calcio.



E’ il 95esimo quando Arek Milik manda in estasi l’Allianz Stadium con un colpo di testa chirurgico che batte Sepe e manda la Juventus potenzialmente a due punti di distanza dalla vetta della classifica.

Il direttore di gara Marcenaro viene richiamato dal VAR e dopo aver osservato con attenzione il monitor annulla il gol al polacco per un presunto fuorigioco di Leonardo Bonucci che prova, senza riuscirci, a deviare il pallone in rete.

La decisione presa dall’arbitro manda su tutte le furie i bianconeri con Allegri e Cuadrado che si prendono il cartellino rosso per proteste e lasciano il terreno di gioco infuriati per la decisione presa.

La VAR è disastrosa, Bonucci non è in fuorigioco!

L’errore del VAR e dell’arbitro è clamoroso, le immagini mostrate a Marcenaro tagliano il campo e nella visuale non appare Antonio Candreva che, rimasto vicino alla bandierina del calcio d’angolo, tiene in gioco di circa un metro Leonardo Bonucci.



Il primo ad accorgersi della grave ingenuità commessa dal team arbitrale è Massimiliano Allegri che ai microfoni di DAZN chiede di poter vedere l’immagine intera che inquadri anche il numero 87 dei granata.

Il VAR è stato introdotto per cercare di limitare gli errori arbitrali, in questo caso la tecnologia ha penalizzato Marcenaro offrendogli un’immagine che non teneva conto di tutti i giocatori in campo.

Ciò che appare ancor più clamoroso è grave è la cattiva interpretazione del regolamento da parte degli arbitri coinvolti in questo episodio: anche in caso di presunto fuorigioco infatti Leonardo Bonucci non ostacola l’intervento del difensore (anzi è il difensore viterbese a subire un fallo) né impedisce a Sepe di vedere la traiettoria del pallone, elementi che rendono la sua posizione passiva e quindi non influente sul gol del polacco.

La Juventus è stata letteralmente privata di una vittoria importante e, soprattutto, lecita.

Ora il club piemontese si aspetta della spiegazioni e, possibilmente, delle scuse da parte della federazione che è costretta a prendere seri provvedimenti a seguito di una decisione oggettivamente inspiegabile.

L’episodio non toglie ovviamente i meriti alla squadra di Davide Nicola che ha giocato una patita sontuosa all’Allianz Stadium ma sicuramente penalizza la Juventus che si vede annullare un gol regolarissimo che avrebbe portato alla vittoria la squadra bianconera.