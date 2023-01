I 12 denunciati dovranno rispondere di diffamazione aggravata a mezzo internet ai danni della nuotatrice, presa di mira dagli haters dopo aver pubblicato una foto in costume con le medaglie – sei argenti e due bronzi – conquistate agli Europei.

Lo scatto aveva attirato numerosissimi commenti, alcuni dei quali ritenuti diffamatori e sessisti, che Linda Cerruti aveva deciso di denunciare alla Polizia Postale di Savona.

Linda Cerruti e lo scatto che ha scatenato gli haters

Un rientro trionfale dagli Europei, quello che Linda Cerruti – campionessa italiana di nuoto sincronizzato – aveva deciso di immortalare con un’immagine sui social in cui compariva in costume da bagno, in una classica posa del nuoto sincronizzato. Adagiate sulle sue gambe le 8 medaglie conquistate, sei argenti e due bronzi.

Quello scatto, pubblicato nell’agosto dello scorso anno, aveva però scatenato una raffica di commenti razzisti e diffamatori. La sportiva aveva quindi annunciato la volontà di denunciare l’accaduto alla Polizia Postale di Savona.

“Il minimo, nonché l’unica cosa che posso fare, è denunciare l’inopportunità di quei commenti, specchio di una società ancora troppo maschilista e molto diversa rispetto a quella in cui un domani vorrei far nascere e crescere i mie figli”

aveva commentato a caldo la Cerruti.

Dodici denunciati per diffamazione

Questa mattina – la denuncia della campionessa di nuoto sincronizzato – ha trovato la sua conclusione nell’identificazione di 12 persone, tutte denunciate per diffamazione a mezzo internet. Per sei di loro è scattata una perquisizione informatica e altri sei sono stati convocati presso i Centri operativi della propria città e dovranno rispondere del reato di diffamazione aggravata.

Tra i denunciati, come riferisce Leggo, compaiono un impiegato romano, cinquantenne; un dipendente pubblico quarantenne, due pensionati residenti in Lombardia, un operaio veneto ed un trentenne, residente in Sardegna. I provvedimenti adottati nella fase delle indagini preliminari, informa la Polizia, costituiscono uno strumento per la prosecuzione e conclusione dell’attività investigativa. L’operazione della Polizia Postale di Savona chiarisce – se fosse ancora necessario farlo – che l’anonimato in rete non garantisce l’impunibilità.

La carriera di Linda Cerruti

Classe ’93, Linda Cerruti si appassiona sin da piccola al nuoto. La sua carriera inizia nel 2004 con la partecipazione ai campionati italiani nella categoria esordienti e nel 2009 raggiunge il quarto posto nelle 4 specialità: singolo, duo, squadra e combinato a squadre. L’anno seguente conquista il sesto posto agli europei di Budapest. Agli europei del 2011, conquista la medaglia d’argento nel singolo e quella di bronzo nel combinato a squadre. Due anni dopo – nel 2013 – partecipa alle universiadi del 2013 in Kazan dove sale sul terzo gradino del podio, sia in coppia che nel singolo. Nel 2016, vince la sua prima medaglia di bronzo con il singolo agli europei di Londra. Il resto è storia.