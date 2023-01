Quali sono i segni più indipendenti: non hanno bisogno di niente e nessuno

By

Quali sono i segni più indipendenti dello zodiaco? Proprio loro! Ecco chi non ha bisogno di niente e di nessuno per andare avanti. Tu fai parte della categoria degli autosufficienti? Scoprilo con noi.

Che bello è essere indipendenti e non dover dare conto a niente e nessuno? Non tutti hanno però questa fortuna. Ecco chi, per natura, l’oroscopo definisce particolarmente fortunato. E tu rientri nella categoria dei segni più autonomi dello zodiaco?

Autonomia e indipendenza: fortune che non appartengono a molti

Se c’è una cosa che i genitori insegnano fin da piccoli ai loro figli è l’autonomia e l’indipendenza in ogni settore della vita, da quello economico a quello affettivo a quello personale.

Cosa c’è di più bello di essere autosufficienti e di non dipendere da niente e nessuno? Tuttavia l’autonomia e l’indipendenza sono fortune che non appartengono a tutti. Ci sono persone che per natura sono portate a cavarsela da sole in qualsiasi situazione, affrontando problemi e disguidi semplicemente riflettendo e cercando di trovare la soluzione più opportuna.

C’è chi sul lavoro si costruisce da solo il proprio futuro e chi rischia il tutto per tutto convinto di camminare sulla giusta strada senza necessità di chiedere aiuto o consiglio agli altri.

Guardiamo però anche il rovescio della medaglia. Se da un lato ci sono gli autonomi e gli indipendenti, dall’altro invece ci sono anche persone che fanno tanta fatica a muoversi da soli in questa grande giungla che è il mondo.

Tu rientri nella prima o nella seconda categoria? L’oroscopo può aiutarti a rispondere a questa domanda. Ecco, secondo l’astrologia, quali sono i segni zodiacali più indipendenti.

I segni zodiacali più indipendenti dell’oroscopo

Lo abbiamo ripetuto più volte e l’astrologia ne è sicura: il nostro segno zodiacale influenza la nostra personalità e definisce, sotto alcuni aspetti, pure il nostro carattere. Tu sei una persona indipendente oppure no? A questa domanda risponde l’oroscopo.

Ecco, secondo lo zodiaco, quali sono i segni più indipendenti. Ci sono persone che non possono fare a meno di camminare con i propri piedi senza dipendere dagli altri. C’è chi combatte ogni giorno per la propria libertà e chi necessita di fare tutto da solo perché dipendere dagli altri lo farebbe sentire un animale in gabbia.

Chi cerca e trova autonomia e indipendenza, è sicuramente una persona dal carattere deciso, forte e determinato ma soprattutto dotata di una spiccata personalità. Approfondiamo meglio questa questione e vediamo i segni che sono assolutamente indipendenti.

Al primo posto c’è l’Acquario. I nati sotto questo segno sono persone libere per natura, non si lasciano mai influenzare dagli altri e spesso ascoltano solo se stessi e mai chi li circonda. L’indipendenza dell’Acquario è così forte che talvolta finisce per trovarsi anche nei guai.

Sempre pronto a far di testa sua, l’Acquario difende qualsiasi cosa con le unghie e con i denti. Non cerca mai l’approvazione altrui e non segue mai la folla o l’opinione popolare ma solo il proprio istinto.

Passiamo al segno del Sagittario. I nostri amici nati sotto questo segno possono rinunciare a tutto ma non alla loro libertà. Decisi sempre a fare ciò che reputano più opportuno, non chiedono mai consiglio, parere o permesso agli altri.

I sagittari sono bravissimi ad adattarsi a qualsiasi circostanza e ad affrontare situazioni anche difficili che si presentano ma sempre da soli, senza confrontarsi con chi li circonda.

Persone calme e pacate, adorano le sfide che affrontano con entusiasmo dato che sono particolarmente convinti delle loro abilità e capacità. Difficilmente manifestano affetto o si legano permanentemente a qualcuno: libertà è la loro parola d’ordine.

Al terzo posto c’è il Toro. I nostri amici torellini sono tra i segni più indipendenti dell’oroscopo. Testardi e orgogliosi, raramente ascoltano i consigli degli altri. L’indipendenza, sotto ogni punto di vista, sentimentale, finanziaria e familiare è per loro tutto: mai ostacolare un toro o non avrai più vita facile.

I nati sotto questo segno preferiscono sbagliare da soli ma rispettando le loro idee e convinzioni piuttosto che fare bene e sentire gli altri. Indipendenti al massimo, difficilmente chiedono aiuto. Dopo aver letto questo breve elenco, tu dove ti collochi? Rientri tra i segni che secondo l’astrologia sono tra quelli più indipendenti e autosufficienti?