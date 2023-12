L’immobiliarista Danilo Coppola è stato arrestato a Dubai

L’arresto arriva in seguito alla condanna in via definitiva per il crac del Gruppo Immobiliare 2004, di Porta Vittoria e di Mib Prima.

L’imprenditore è stato arrestato mentre si trovava a Dubai, negli Emirati Arabi.

Arrestato Danilo Coppola

L’imprenditore Danilo Coppola è stato arrestato questa mattina a Dubai. Stando a quanto emerso, l’arresto dell’immobiliarista è la conseguenza di un mandato di arresto emesso in seguito alla condanna in via definitiva per il crac del Gruppo Immobiliare 2004, di Porta Vittoria e di Mib Prima emessa nel luglio dello scorso anno.

La procura di Milano aveva emanato nei suoi confronti un mandato di arresto europeo. A marzo 2022 era cominciata la sua latitanza dopo la condanna per bancarotta. Per Coppola è stata richiesta l’estradizione in Italia. Durante la latitanza, l’immobiliarista ha postato diversi video sui suoi canali social scagliandosi contro i magistrati che hanno indagato su di lui.

Notizia in aggiornamento.