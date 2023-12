Aggressione choc a Palma di Montechiaro, donna sfregiata al volto dal marito con l’acido

La vittima è stata ricoverata all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento con una prognosi di 20 giorni.

L’uomo ha riportato ustioni di terzo grado al collo e alle mani ed è stato trasferito presso il centro ustioni dell’ospedale Cannizzaro di Catania.

Donna sfregiata al volto dal marito con l’acido

Una violenta aggressione, che poteva avere conseguenze ben più drammatiche, quella avvenuta nella mattinata di martedì a Palma di Montechiaro, comune in provincia di Agrigento. Un uomo ha colpito la moglie con dell’acido al volto. La vittima, soccorsa dai sanitari del 118, è stata trasferita al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento, e la diagnosi è stata di venti giorni. La donna è stata raggiunta da alcuni schizzi di acido sul volto e sulla spalla.

Nonostante lo choc, la vittima è riuscita a raccontare la violenta aggressione subita ai carabinieri. Stando a quanto accertato dai militari dell’Arma, la donna aveva già denunciato il marito ed era stata costretta a trasferirsi in una comunità protetta. Ieri mattina, la donna si è recata nella sua abitazione, in via Tiepolo, per recuperare alcune cose, quando l’uomo l’ha colpita con l’acido. La vittima ha cercato di difendersi e nella colluttazione il marito, un noto pregiudicato della zona, è rimasto ferito.