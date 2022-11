Limite contanti a Natale, quanto potrai prelevare: cosa cambia da dicembre

Ecco tutto quello che sappiamo sul nuovo limite contanti nel periodo di Natale. Ecco cosa cambia dal mese di dicembre del 2022.

Continuate a leggere il nostro articolo per scoprire tutto sui nuovi limiti previsti dal Governo di Giorgia Meloni sul denaro contante. Si parla di quanto sarà possibile prelevare ogni giorno e ogni mese nel periodo di Natale. Inoltre scoprirete quanto denaro, in generale, potete tenere in mano.

Limite contanti, nuove previsioni per il 2023

La circolazione del denaro contante è uno dei temi più dibattuti dalle politiche italiane. Il problema principale è l’alta percentuale d’evasione fiscale del nostro Paese, che è una delle cause del crollo dell’economia del nostro Paese e della conseguente mancanza di servizi.

Per combatterla, quindi, i vari Governi hanno pensato a delle soluzioni, che vanno a toccare soprattutto la circolazione del denaro contante, che è incontrollabile dal fisco e che favorisce il riciclaggio e la mancata dichiarazione dei redditi.

Proprio per questo, le nuove misure favoriscono le carta di credito e di debito. Anche il 2023 continuerà su questa scia, nonostante il nuovo Governo di Giorgia Meloni sia più propenso ad alzare questo limite di circolazione, che ha causato tante polemiche da parte degli italiani.

In particolare, si dice che nel 2023 i cittadini potranno prelevare dal bancomat anche 5 mila euro al mese. Il limite quotidiano dovrebbe essere quello di 2 mila euro.

Qualunque siano i limiti e anche se rispettati, però, è giusto specificare che il Fisco potrebbe insospettirsi in ogni caso da movimentazioni mai compiute prima dai possessori delle carte di credito.

I limiti previsti nel 2023, tra l’altro, non sono gli stessi attuali né quelli che vi saranno nel periodo di Natale. Siete curiosi di scoprire di cosa stiamo parlando? Continuate a leggere il nostro articolo.

Ecco quanto si potrà prelevare da Natale in poi

Non tutti ne sono a conoscenza, ma nel periodo di Natale del 2022 cambieranno i limiti di prelievo dai Bancomat. In particolare, fino a questo momento il limite mensile è di 1000 euro.

Nel periodo di Natale, invece, salirà a 2000 euro, per permettere ai cittadini di avere maggiore libertà in questo periodo dove generalmente i lavoratori ricevono la tredicesima e altri bonus.

Dovete sapere, inoltre, che il limite di 2000 euro si riferisce non solo al prelievo agli sportelli, ma anche agli scambi, alle vendite, alle donazioni, ai prestiti e a qualsiasi tipo di passaggio di denaro contante.

Cosa cambierà quindi? Sarà possibile prelevare allo sportello o in generale tenere in mano 1000 euro al giorno, invece di 500, e 2000 euro al mese, invece di 1000.

Esistono però tante variabili, che dipendono molto dalle norme stabilite dalla propria banca. Alcune banche italiane, infatti, potrebbero permettere ai propri clienti di prelevare anche 3 mila euro!

Per accertarvene, non vi resta che chiedere informazioni alla vostra banca. Solo in questo modo vi toglierete davvero ogni dubbio. Cosa ne pensate? Trovate giusto che il nuovo limite sia stato fissato proprio nel mese in cui c’è Natale? Fatecelo sapere!