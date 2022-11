INPS, pensione in ritardo per queste categorie a dicembre: la data ufficiale

Ecco quali sono le categorie di cittadini che riceveranno la pensione in ritardo nel mese di dicembre. Sono queste le date ufficiali.

Continuate a leggere il nostro articolo per scoprire il calendario ufficiale dell’erogazione delle pensioni nel mese di dicembre. Ecco quali sono le date che stanno facendo molto discutere.

Pensione, ecco chi la riceverà con puntualità dall’INPS

Anche nel mese di dicembre, l’INPS erogherà la pensione a tutti quei cittadini iscritti nell’elenco e idonei al percepimento. Per fortuna, la maggior parte riceverà il cedolino con puntualità.

Ma di quali categorie stiamo parlando? Ci riferiamo a tutti quegli italiani che hanno fornito i dati di conto corrente bancario o postale o che sono provvisti di Libretto di Risparmio, Conto Banco Posta o Postepay Evolution.

Tutti i soggetti che abbiamo citato, riceveranno la pensione con puntualità. La cadenza con la quale vengono erogati e di conseguenza percepiti questi soldi è la stessa ogni mese, perché si tratta di un pagamento automatico realizzato da INPS, che modifica solo nel caso di novità, come aumenti o deroghe.

Tutte le altre modalità di pagamento, invece, sono meno immediate e possono causare dei leggeri ritardi. Oggi, però, vi forniamo un calendario che evidentemente non mette sullo stesso livello tutti gli altri cittadini.

Vi saranno, infatti, delle vere e proprie distinzioni, compiute per soggetto. Proprio per questo, se non avete a disposizione le modalità di pagamento che vi abbiamo citato, purtroppo è difficile che riceverete il pagamento della pensione il prossimo giovedì 1° di dicembre del 2022.

Non vi resta che continuare a leggere il nostro articolo per scoprire il calendario completo.

Il calendario dei ritardi, le date ufficiali

Non tutti se lo aspettavano, ma l’erogazione delle pensioni previste per il mese di dicembre del 2022 avverrà con un certo ritardo. Si tratta di una brutta notizia per tutti quei cittadini in difficoltà, che hanno fatica ad arrivare alla fine del mese.

Proprio per questo, abbiamo pensato di fornirvi il calendario ufficiale, che vi permetterà di organizzarvi con un certo anticipo. Innanzitutto dobbiamo dirvi che esistono categorie di cittadini, non provviste dei metodi di pagamenti già citati, che comunque riceveranno la pensione il giorno 1 di dicembre del 2022.

Stiamo parlando di tutti quei fortunati cittadini in possesso di un cognome la cui iniziale è A, B o C. Saranno loro, quindi, quelli favoriti. Seguono i cittadini il cui cognome inizia con lettere comprese tra D e K, che la riceveranno il giorno venerdì, 2 di dicembre del 2022.

E poi ancora le lettere da L a P il giorno sabato, 3 di dicembre del 2022. Come potete facilmente intuire, il 4 di dicembre del 2022 cadrà di domenica, giorno in cui gli uffici sono chiusi.

Proprio per questo siano scontenti di annunciarvi che coloro che hanno cognomi che iniziano con Q e fino alla Z riceveranno la pensione soltanto lunedì, 5 di dicembre del 2022. E voi cosa ne pensate di questi ritardi? Siete tra gli sfortunatissimi con cognome che inizia con lettere comprese tra Q e Z? Fatecelo sapere!