Uruguay-Corea del Sud, probabili formazioni

Ultimo giorno di debutti in Qatar, oggi si concluderà anche la prima giornata del Gruppo H con Uruguay e Corea del Sud che giocheranno alle 14, a seguire invece ci sarà il match tra Portogallo e Ghana.



L’Uruguay arriva alla fase finale dei mondiali per la quarta volta consecutiva e nelle ultime tre edizioni ha sempre superato la fase a gironi.

L’allenatore Diego Alonso non si è posto limiti affermando come l’obiettivo della squadra sia quello di alzare la coppa del mondo.

L’Uruguay parte come una delle favorite del girone insieme al Portogallo e potrà contare sul giusto mix di talento ed esperienza.

Grande attesa per il bomber del Liverpool Darwin Nunez che farà oggi il suo esordio assoluto nel campionato del mondo.

La Corea del Sud si è qualificata a questo mondiale con una fase di qualificazione da record inanellando addirittura sette vittorie ed incassando appena tre gol.

La stella della squadra è Son, attaccante del Tottenham, ma i riflettori saranno puntati anche su Kim che è diventato in pochi mesi il nuovo idolo dei tifosi del Napoli.



Had some cracking matchups yesterday 🔥 We can only wonder what today’s will be like 🙌#FIFAWorldCup | #Qatar2022 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 24, 2022

Uruguay con il il 4-4-2, Suarez al fianco di Nunez

Diego Alonso ha caricato ambiente e giocatori prima della sfida con la Corea del Sud ricordando come la squadra sia forte e pronta a prendersi la scena in questo mondiale.

L‘Uruguay ha infatti il giusto mix di esperienza e qualità che in un torneo cosi equilibrato potrà fare da subito la differenza.

Rochet sarà il portiere, davanti a lui la linea difensiva a quattro composta da Varela, Godin, Gimenez e Olivera.

Tanta sostanza a centrocampo con Bentancur e Valverde, Vecino e De Arrascaeta completeranno il reparto.

In attacco spazio a Luis Suarez e Darwin Nunez, pronti a trascinare la squadra.

Corea del Sud con lo stesso modulo, Son Heung-min punta centrale

Tanti giocatori esperti e qualche giovane interessante per la Corea del Sud che proverà a giocarsi le proprie carte fino alla fine in un girone che sulla carta sembra altamente proibitivo.

Tra i pali c’è Kim Seung-gyu, con Kim Moon-Hwan, Kim Young-gwon, Kim Min-Jae e Kim Jin-Su in difesa.

Lee Jae-sung, Jung Woo-Young, Hwang In-beom e Hwang Ui-jo saranno i centrocampisti mentre il duo offensivo sarà formato da Woo-Yeong Jeong e Son Heung-min.

La partita sarà trasmessa alle ore 14 italiane e sarà visibile in chiaro sui canali Rai ed in diretta streaming tramite l’App RaiPlay.