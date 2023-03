La Senatrice Liliana Segre ha ricevuto la Laurea ad honorem dall’Università di Bologna: la cerimonia di consegna si è svolta oggi nella sua abitazione.

Il Ministro dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini ha consegnato la Laurea ad honorem in Scienze Filosofiche alla Senatrice Liliana Segre, che oggi l’ha ricevuta durante la cerimonia ufficiale.

Una cerimonia a distanza, che si è tenuta a casa della senatrice a Milano, in diretta streaming con l’Università di Bologna. Ecco a chi ha dedicato l’onorificenza la Senatrice.

Liliana Segre riceve la laurea ad honorem

La Senatrice Liliana Segre, 92 anni, è una delle principali testimoni italiane dell’Olocausto.

Nella vita ha ricevuto numerosi riconoscimenti ai quali, oggi, si è aggiunta pure la Laurea ad honorem in Scienze Filosofiche, da parte dell’Università Alma Mater di Bologna.

La cerimonia di consegna si è svolta nella sua abitazione a Milano, con la partecipazione del Rettore dell’Università Alma Mater di Bologna, Giovanni Molari, della Professoressa Marina Lalatta Costerbosa in rappresentanza del Dipartimento di Filosofia e Comunicazione e il Ministro Anna Maria Bernini.

Insieme a loro, ad assistere, anche i tre figli della Senatrice, Alberto, Federica e Luciano.

Durante l’importante premiazione, Liliana Segre ha ricordato suo marito, Alfredo Belli Paci, al quale ha dedicato questo esimio riconoscimento:

“Dedico questa laurea in Filosofia ad honorem dell’università di Bologna alla memoria di mio marito, che fu uno dei 600mila internati militari italiani che venne deportato e scelse di rimanere prigioniero perché non aderì alla Repubblica sociale italiana”

Anche un regalo a sorpresa è arrivato per la Senatrice, ovvero la data di laurea e tutta la documentazione appartenente a suo marito Alfredo.

Infatti, Belluno Paci si laureò proprio a Bologna, tra il 1946 e il 1947. Fino ad oggi, Liliana Segre non conosceva la data esatta del conferimento del titolo, ma oggi grazie al rettore ha potuto scoprire qualcosa di più su suo marito.

Le parole del rettore e del Ministro

A consegnare la Laurea ad honorem a Liliana Segre, come abbiamo detto, è stato il rettore Molari dell’Università di Bologna, che si è detto onorato di questo momento.

“Grande gratitudine e ammirazione per l’opera di memoria e per la sollecitazione civile e morale, non solo come testimone di un atroce passato, ma come guida nel presente”

Il Ministro Anna Maria Bernini invece ha dichiarato: “A Liliana Segre mi lega una vecchia e sincera amicizia. Credo che noi tutti, come donne e uomini liberi, nati e vissuti in tempi di pace e democrazia, dovremmo ringraziarla per aver raccontato la sua esperienza dell’Olocausto senza alcuna retorica ma anche senza alcuna sottovalutazione della tragedia umana e personale che ha vissuto. La cosa più bella che ho fatto da quando rappresento il Ministero dell’Università e della Ricerca è proprio quella di aver firmato la laurea ad honorem per Liliana Segre”