Emilio Fede, all’età di 91 anni si ritrova costretto a vivere in questo stato

Emilio Fede, come dimenticare il famoso conduttore del TG4? Ecco che fine ha fatto. A 91 anni si è ridotto così. Oggi si ritrova a vivere in questo stato.

Che fine ha fatto Emilio Fede? A 91 anni, il famoso giornalista e scrittore italiano si ritrova a vivere in questo modo. I fan a bocca aperta: dalle stelle alle stalle.

Emilio Fede, tutto sul giornalista più famoso d’Italia

Impossibile non ricordare Emilio Fede. Il famoso conduttore, scrittore italiano ma soprattutto giornalista, ha fatto tanto parlare di sé nel corso della sua lunga carriera nel mondo della televisione.

Direttore del Tg1, poi di Studio Aperto e infine del TG4, ha praticato la professione fino a qualche anno fa. Oggi, a 91 anni, si è ritirato a vita privata ma non si sta godendo il meritato riposo come credeva.

La sua vita, da quando ha lasciato la televisione, è cambiata completamente: dalle stelle alle stalle. Che cosa ne è stato di lui? Per tanti anni Emilio Fede ha tenuto compagnia al pubblico italiano.

Prima mezzo busto del Tg1 nel 1976, poi direttore di Video news dieci anni più tardi nel 1986 e infine volto noto di Mediaset e direttore del TG4 fino al 2012, ha alle spalle una grande carriera. Più volte invischiato in frodi e situazioni finanziarie delicate, ancora oggi sta pagando lo scotto per le azioni compiute in passato. Ecco come si ritrova a vivere, adesso, in vecchiaia.

Il declino del giornalista: cosa ne è stato di lui

Scrittore, giornalista e conduttore di grande successo, Emilio Fede ha fatto tanto parlare nella sua lunga carriera per il suo carattere irruente e per la sua lingua lunga e tagliente.

Amico storico di Silvio Berlusconi per il quale più volte ha espresso ammirazione e affetto, ha saputo attirare l’attenzione su di sé fino a qualche anno fa, quando ha deciso di ritirarsi a vita privata. Cosa ne è stato dell’ex direttore del TG4?

Oggi Emilio Fede ha 91 anni. Da tempo non lo vediamo più in televisione e sul piccolo schermo. Sta pagando purtroppo ancora lo scotto di alcune azioni compiute in passato. Ricorderete tutti la condanna arrivata per favoreggiamento alla prostituzione nel 2011.

Lui, coinvolto nel caso “Ruby bis”, è stato anche arrestato per evasione dei domiciliari. Solo qualche anno fa, in occasione del suo ottantanovesimo compleanno, è finito sulle prime pagine di tutti i notiziari proprio per aver violato per l’ennesima volta la legge.

Che cosa ha fatto? Pur essendo ai domiciliari, ha lasciato la sua abitazione per recarsi in un ristorante a festeggiare il suo genetliaco. Neanche l’amore lo ha salvato: purtroppo, qualche tempo fa è venuta a mancare Diana De Feo, sua storica compagna dal 1964 che lo ha reso padre di due figlie, Simona e Sveva.

La morte di Diana ha rappresentato una tragedia per il giornalista che non si è più ripreso. Nonostante ciò, Emilio continua ancora a prendere parte attivamente alla vita politica e interviene spesso anche sui social.

Ha un account Instagram che conta quasi 14.000 persone su cui spesso fa delle dirette intervenendo su questioni di politica e attualità, conversando con i suoi follower. Insomma, anche se ha la veneranda età di 91 anni, è ancora super attivo.

Non adora comparire in televisione, invece come un tempo: di rado lo vediamo in vari programmi televisivi Mediaset e Rai a trattare argomenti di politica. Non molto tempo fa, l’volto del TG4 ha attirato l’attenzione per via di alcune dichiarazioni che hanno suscitato davvero scalpore.

Intervistato dal programma La zanzara su radio 24, ha raccontato di vivere in stato di “indigenza”. Eppure la sua pensione non è sicuramente uguale a quella di tutti gli altri comuni cittadini.

Secondo le sue stesse dichiarazioni, il giornalista percepirebbe ben 8000 euro al mese, una cifra considerevole ma che a lui non basta. Come ha spiegato, ha tante spese da sostenere come l’affitto, l’autista e il team di colf che lavorano per lui.

Si è sfogato nel programma La zanzara, il giornalista, attirando però su di sé, con queste dichiarazioni, ancor più antipatie e polemiche da parte di chi lo considera invece un ingrato privilegiato. Insomma, non se la starebbe passando piuttosto bene Fede, che è passato dalle stelle alle stalle.