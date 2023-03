Fedez rompe il silenzio e torna sui social

Dopo svariati giorni in cui sui social del rapper ha regnato il silenzio, Fedez ha deciso di mettere un punto alla questione sulla presunta crisi matrimoniale.

Fedez smentisce tutto ma continua ad avere la chiara intenzione di rimanere lontano dai social, almeno per un po’.

Fedez si rifà vivo sui social

Il rapper torna sui social ma solo per dire di volergli stare lontano, almeno per un po’. È tornato su Instagram ma si è limitato a smentire le voci che nell’ultimo periodo stanno circolando riguardo la crisi matrimoniale con Chiara Ferragni, l’artista ha scritto la sua in una storia Instagram ed ha spiegato che questo periodo preferisce stare lontano dai social il più possibile, ma il motivo per il quale ha preso questa decisione non è il rapporto con la moglie, anzi il rapper la ringrazia “per il costante supporto“. La storia Instagram è esclusivamente testuale, Fedez non è apparso e ha chiuso semplicemente con un “ci vediamo presto” accompagnato da un cuoricino rosso.

Il periodo subito dopo il festival di Sanremo 2023 per Fedez è stato decisamente problematico. In seguito alle polemiche dovute al freestyle politico che ha portato ad una serata del festival e al bacio con Rosa Chemical durante l’esibizione di quest’ultimo alla finale di Sanremo, l’artista è sparito dai social e dalla circolazione; non si è neanche presentato alla conferenza stampa per la presentazione del programma che lui stesso presenta insieme al collega Frank Matano (LOL3: chi ride è fuori); fatta eccezione per apparizioni sporadiche e rarissime.

Riguardo la vicenda, le voci hanno iniziato a circolare e se ne sono sentite di ogni: si è parlato di una crisi coniugale con Chiara Ferragni, che secondo le voci è nata in seguito al comportamento dello stesso Fedez durante il festival di Sanremo, comportamento che avrebbe rovinato in qualche modo l’impegno di Ferragni rubandole addirittura la scena. Altre voci, più gravi forse, riguardano la salute del rapper: si ipotizzava che fosse nuovamente coinvolto con problemi di salute o con grosse difficoltà a livello emotivo per le pressioni di quest’ultimo periodo.

Fedez con il suo ritorno su Instagram ha voluto fare piazza pulita riguardo i primi pettegolezzi ma non ha detto nulla riguardo i secondi. Probabilmente il rapper sente soltanto la necessità di riposare lontano dalla luce dei riflettori ma i fan, nonostante i mezzi chiarimenti che ha voluto dare l’artista, restano preoccupati. Per quanto riguarda Chiara Ferragni invece, l’influencer resta in silenzio; si è limitata a postare, qualche giorno fa, una storia sempre su Instagram in cui si vede la mano dell’influencer stringere quella di Fedez.