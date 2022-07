Liceo Azuni: maturità da record per i suoi studenti

By

Maturità: risultati record per i maturandi del liceo Azuni di Sassari. Su 143 diplomati, ben 35 hanno ottenuto il punteggio massimo, di cui 10 hanno ottenuto il punteggio massimo.

Dunque gli studenti del liceo Azuni hanno fatto una bellissima figura durante gli esami di maturità di quest’anno. Su 143 maturandi, 35 hanno ottenuto il 100, e 10 di loro sono stati premiati anche con la lode.

Il liceo è famoso anche perché ha contribuito alla formazione culturale di due Capi di Stato, Antonio Segni e Francesco Cossiga e di due segretari del Pci, ossia Palmiro Togliatti ed Enrico Berlinguer.

I risultati da record del liceo Azuni di Sassari

Grande soddisfazione per i docenti, e soprattutto per gli alunni del liceo Azuni. Premesso che un voto non definisce la persona, né determina le sue capacità, è anche vero che ottenere dei buoni risultati è un appagamento di cui è giusto godere.

Per questo è giusto celebrare la bravura dei ragazzi del liceo Azuni, in cui ben 35 maturandi si aprono al mondo degli adulti con il massimo dei voti.

Il riconoscimento va soprattutto alla classe V D dell’indirizzo logico-filosofico del liceo classico, in cui ben 9 studenti su 21 hanno ottenuto il massimo dei voti dal loro esame di maturità; 5 di loro che sono stati premiati anche con la lode.

Lo stesso vale per la V E dello stesso indirizzo, in cui su 18 studenti 6 hanno avuto 100 come voto finale del loro esame di maturità.

Ottimi risultati sono stati ottenuti anche dagli studenti dell’indirizzo musicale. In particolare nella classe VCO del corso coreutico, in cui ben 3 studentesse, su una classe di 12 alunne, si sono diplomate con il massimo dei voti.

Va detto che, in generale, il livello culturale di tutti i 143 maturandi del liceo Azuni si è dimostrato abbastanza alto, con una media di voti che si aggira intorno agli 80/100.

La magia della maturità

Sembra solo un luogo comune, ma in realtà è vero quando si dice che la notte prima dell’inizio degli esami di maturità non si scorda mai.

La maturità oltre ad essere la conclusione di un ciclo di studi, rappresenta anche la fine di una fase di vita. Si passa dal mondo degli adolescenti a quello degli adulti, a prescindere da cosa si deciderà di fare.

Dunque è un momento che va vissuto a pieno, proprio perché non ricapiterà una seconda volta. La maturità 2022, dopo ben due anni di stop dovuto alla pandemia, ha ripreso ad avere le stesse caratteristiche di sempre. Con l’eccezione della famosa e temutissima terza prova, che i neo maturati non hanno dovuto affrontare.