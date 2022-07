Inter, ufficiale il rinnovo di Handanovic

By

Con una nota ufficiale sul proprio sito l’Inter ha comunicato l’ufficialità del rinnovo di Samir Handanovic, il portiere sloveno difenderà la porta nerazzurra fino al 30 giugno 2023



L’accordo era stato raggiunto già da tempo, ora è arrivata anche l’ufficialità da parte del club vice campione d’Italia che ha annunciato il rinnovo del proprio capitano fino al 2023.

L’Inter ha pubblicato anche le parole di Handanovic che ha parlato con grande entusiasmo della sua scelta definendo l’Inter come uno dei club più importanti d’Europa e di essere fiero di portare la fascia di capitano ancora per un’altra stagione.

Handanovic vuole lasciare con lo scudetto

La prossima sarà probabilmente l’ultima stagione di Samir Handanovic con la maglia dell’Inter; il portiere sloveno nonostante qualche critica di troppo subita in carriera ha sempre dimostrato di essere un giocatore affidabile e dal rendimento continuo guadagnandosi la stima del club che gli ha consegnato la fascia di capitano.

Dopo tante vittorie e tanti miracoli compiuti Handanovic non ha perso l’entusiasmo e la voglia di giocare, lo sloveno infatti ha caricato l’ambiente ed i tifosi per una stagione importante in cui l’Inter avrà l’obiettivo di tornare a vincere il tricolore perso nell’ultima stagione nel rush finale con il Milan di Stefano Pioli.

L’importanza dello sloveno all’interno della rosa nerazzurra si è manifestata in modo decisivo nella sfida al dall’Ara di Bologna dove il numero 1 interista (infortunato) era stato sostituito dal giovane Radu che fu protagonista della serata con l’autogol che spalancò la strada alla vittoria del Bologna consegnando di fatto lo scudetto ai rivali del Milan.

Onana, il futuro titolare

Qualche settimana fa l’Inter ha ufficializzato l’acquisto dell’ex portiere dell’Ajax Andrè Onana che dal 2023 prenderà definitivamente il posto di Handanovic difendendo la porta dei nerazzurri.

L’obiettivo di Marotta è chiaro, in questa stagione il camerunese avrà modo di conoscere la Serie A ed ambientarsi nel nostro campionato in modo da farsi trovare pronto a partire dalla prossima stagione dove dovrà prendere la pesante eredità di Samir Handanovic.

Onana nella sua esperienza con la maglia dell’Ajax ha dimostrato di essere un portiere dotato di grande talento e adatto a difendere i pali interisti, il classe ’96 ora dovrà essere bravo a crescere in questa stagione per poi farsi trovare pronto quando nel 2023 dovrà prendere il posto di una bandiera della società di Appiano Gentile come Samir Handanovic.