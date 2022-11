Bonus bollette 500 euro, ma spetta solo a questi lavoratori e pensionati

Bonus bollette 500 euro: ecco l’aiuto sostanzioso del Governo Meloni a questa platea di lavoratori e pensionati.

Nonostante il prezzo del gas abbia subito una battuta d’arresto, l’emergenza energetica continua ad allarmare le famiglie e le aziende. Il Governo di Giorgia Meloni cerca di attuare strategie e di erogare un ricco bonus bollette fino a 500 euro. Questo importante contributo consente di fronteggiare i gravi rincari dei prezzi della materia energetica. Ad oggi il precedente ed uscente Governo di Mario Draghi aveva approntato il bonus 200 euro, che era stato erogato a favore di tutti coloro che avevano un reddito inferiore ai 35mila euro.

Tuttavia, i titolari di Partita IVA ed i lavoratori autonomi sono rimasti a bocca asciutta. A novembre i pensionati e le pensionate con un reddito inferiore ai 20 mila euro hanno incassato il bonus 150 euro. L’Esecutivo del Premier Giorgia Meloni cerca di rivoluzionare tutto creando una sorta di discontinuità con il precedente Governo e punta ad erogare un ricco bonus bollette pari a 500 euro.

Accanto agli aiuti erogati dallo Stato molti Comuni italiani sono intervenuti mettendo a disposizione diversi aiuti locali. È il caso del Comune di Trani che ha messo a disposizione un ricco bonus bollette a favore dei nuclei familiari con figli residenti nel comune pugliese. Anche il Comune di Portofino ha pubblicato un bando a favore delle famiglie che risiedono nel Comune ligure.

Caro bollette luce e gas: l’intervento del Governo Meloni da 30 miliardi

Contro il caro bollette luce e gas l’Esecutivo di Giorgia Meloni scende in campo approntando un corposo intervento: oltre 30 miliardi di euro le risorse stanziate contro il caro energia, che da mesi e mesi sta facendo preoccupare le famiglie e le imprese italiane. Il Premier Meloni lo aveva già annunciato con l’aggiornamento della Nadef. Le risorse economiche sono state reperite in parte con la crescita del PIL.

Nel Decreto Aiuti Ter è stato approvato un emendamento mirante a garantire la sicurezza energetica a livello nazionale, ad ampliare le fonti di approvvigionamento e a calmierare il trend dei prezzi della materia energetica. Grazie all’emendamento viene autorizzata l’estrazione dei giacimenti di gas italiani che abbiano una capacità maggiore ai cinquecento milioni di metri cubi. Si stima una quantità di quindici miliardi di metri cubi da sfruttare in un decennio: è quanto riferito dall’attuale Ministro dell’Ambiente Pichetto.

Bonus Bollette 500 euro: ecco l’aiuto del Governo Meloni

Bonus bollette più ricco grande all’intervento del Governo di Giorgia Meloni. L’obiettivo è quello di evitare che troppe famiglie italiane non riescano a fronteggiare i rincari in bolletta. Con l’Esecutivo Meloni il bonus è stato ampliato ad un numero crescente di nuclei familiari con figli a carico.

Rispetto ai bonus precedenti potrebbe essere rivisto l’indicatore ISEE aumentandolo da dodici mila euro a 15 mila euro. Un’altra possibile opzione sarebbe quella di legare il bonus al reddito e non all’ISEE come è stato fatto finora. Tutto questo è possibile anche per i pensionati, che potranno ottenere il bonus bolletta con reddito/ISEE sopra evidenziato.

Il Bonus bollette 500 euro è stato confermato inoltre in busta paga per i lavoratori del settore privato e non sarà soggetto a tassazione ed il datore non sarà costretto ad esborsare un centesimo di tasca propria. Sarà il datore di lavoro a decidere se erogare questo bonus o meno, conoscendo la situazione economica del dipendente.