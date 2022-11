Capolavoro Rune, batte Djokovic in rimonta e vince Parigi

Partita mostruosa del 19enne danese che perde il primo set ma poi rimonta Djokovic e vince il torneo di Parigi-Bercy, Rune da lunedì sarà il nuovo numero 10 del mondo e prima riserva alle prossime ATP Finals di Torino



Impresa clamorosa da parte di Holger Rune che gioca una partita praticamente perfetta riuscendo a battere Djokovic in rimonta proprio con le armi che di solito hanno sempre sorriso al serbo: resistenza e caparbietà.

Il danese è cresciuto negli ultimi mesi ed oggi ha dimostrato ancora una volta tutto il proprio talento giocando una partita leggendaria e superando l’ex numero 1 del mondo in rimonta.

Rune da lunedì sarà il nuovo numero 10 del mondo e sarà la prima riserva alle prossime edizioni delle ATP Finals.

Dopo l’esplosione di Alcaraz il tennis mondiale dunque abbraccia un altro grande talento che si candida per essere uno dei protagonisti assoluti nella prossima stagione.

✨ HOLGER’S DREAM RUN(E) ✨@holgerrune2003 defeats Djokovic 3-6 6-3 7-5 to complete a remarkable run to his first-ever MASTERS 1000 TITLE!!#RolexParisMasters pic.twitter.com/xqAj2zXVql — Tennis TV (@TennisTV) November 6, 2022

Il primo set è un assolo di Djokovic poi Rune sale in cattedra

Nole parte con il piede giusto cercando e riuscendo a mettere sotto pressione il 19enne danese che va in confusione concedendo due break e chiudendo il primo parziale sotto 6-3.

Djokovic, come suo solito, parte forte servendo benissimo e cercando di variare molto le traiettorie del suo gioco.

Rune però non si scompone e trova la forza di reagire ad inizio secondo set quando il serbo spreca tre palle break consecutivi in apertura che avrebbero, probabilmente, dato il ko definitivo al classe 2003.

Rune prende forza approfittando da un momento di blackout del serbo che commette tanti errori e si innervosisce dando ampi segni negativi negli atteggiamenti.

Rune vola subito 3-0 e comincia a salire tecnicamente servendo benissimo e non commettendo più gli errori del primo set.

Il ragazzo di Copenaghen non trema e con grande tranquillità tiene il vantaggio fino alla fine chiudendo per 6-3 il secondo parziale.

Nel terzo e decisivo set Nole entra in campo carico e piazza un parziale di 11 punti a 1 portandosi in vantaggio e cambiando nuovamente l’inerzia della partita.

Il serbo chiama il fisioterapista per un problema muscolare ed al ritorno in campo subisce la rimonta di Rune che recupera lo svantaggio grazie ad un nastro amico e ad un paio di gratuiti del Djoker.

Si procede con grande equilibrio fino al 5-5 quando il danese strappa la battuta al serbo e chiude la partita con un turno di servizio magistrale, è lui il campione di Parigi.