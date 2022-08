Il Napoli strapazza il Monza, 4-0 al Maradona!

Altra grande prova di forza del Napoli di Luciano Spalletti che fa esultare il pubblico del Diego Armando Maradona rifilando un secco 4-0 al neo promosso Monza, strepitosa doppietta di Kvaratskhelia e primo gol in Serie A per Kim, rimandato il debutto di Giacomo Raspadori



Continua a segnare e divertirsi il Napoli di Luciano Spalletti, sono 9 i gol segnati in due partite con un Khvicha Kvaratskhelia letteralmente devastante in queste sue prime uscite in Italia.

Il georgiano si è preso il Napoli e l’affetto del pubblico che già lo considera un talento assoluto della rosa partenopea.

Il Napoli continua a volare

Grandissima prestazione del Napoli che gioca un grande calcio e diverte il proprio pubblico creando tanto, concedendo poco e dando sempre l’idea di poter dominare l’avversario con la freschezza tecnica dei propri giocatori offensivi.

Khvicha Kvaratskhelia è già nella storia del club campano, nessuno infatti aveva mai realizzato 3 gol e due assist nei primi 180 minuti giocati con la maglia azzurra.



Dopo le iniziali preoccupazioni dovute alle partenze di Insigne,Mertens e Koulibaly i tifosi del Napoli si godono una squadra brillante ed efficace che si esalta grazie alle geometrie di Stan Lobotka e alle invenzioni di Khvicha Kvaratskhelia letteralmente devastante palla al piede.

A completare il quadro c’è il solito Victor Osimhen che continua a segnare con grande regolarità arrivando a quota due gol in due partite giocate.

Tanti anche i cori per Giacomo Raspadori che è rimasto tutta la partita in panchina con Spalletti che probabilmente lo farà esordire nella prossima partita di campionato.

Come nella prima uscita invece solo aspetti negativi per il Monza che continua a faticare enormemente a creare gioco con Stefano Sensi ancora lontanissimo dalla migliore condizione fisica.

I ragazzi di Stroppa pagano una netta differenza tecnica con il Napoli ma ciò che preoccupa maggiormente l’ambiente è la mancanza di intensità che invece dovrebbe contraddistinguere una neopromossa che ha l’obiettivo di disputare un grande campionato.

Il club lombardo dovrà recuperare presto Matteo Pessina, calciatore che sembra fondamentale per dare serenità e qualità ad un centrocampo che fatica a trovare le giuste linee di passaggio per gli attaccanti.

Partita di sacrificio di Andrea Petagna che lotta e si vede annullare un gol dal Var, il bomber del Monza dovrà lavorare in queste settimane per raffinare la propria intesa con Gianluca Caprari, compagno d’attacco fisso nello schieramento voluto da Stroppa.