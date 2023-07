I monsoni devastano l’india. Bilancio gravissimo

I monsoni stanno creando grandi problemi. Le intense piogge monsoniche continuano a colpire il Nord dell’India, con maggior impatto sulla zona di New Delhi, il Punjab, Himachal Pradesh, Jammu e Kashmir e Uttarakhand.

Questi eventi atmosferici hanno causato allagamenti e frane, generando gravi danni e purtroppo perdite umane. Nel corso delle ultime ore, sono state confermate ulteriori vittime, portando il bilancio complessivo a 37.

Monsoni violenti

In particolare, nella regione di Uttarakhand, l’India Meteorological Department ha emesso allerte di livello “arancio” e “rosso” per numerosi distretti. Il fiume Jummagad ha provocato il crollo di un ponte e ha allagato un’autostrada che conduce al confine col Tibet, lasciando isolati e senza alcun contatto almeno 12 villaggi.

A Delhi, dove le scuole sono rimaste chiuse anche nella giornata odierna, si sta monitorando attentamente il fiume Yamuna. Ieri sera, il fiume ha superato il livello di esondazione di 206 metri, motivo per cui le autorità della capitale stanno evacuando diverse migliaia di persone che risiedono lungo le sue rive.

Anche nella regione desertica di Rajasthan, notoriamente afflitta da siccità costante, sono state registrate precipitazioni eccezionalmente intense.

I monsoni e l’India

L’India è un paese situato nell’Asia meridionale ed è famoso per il suo ciclo annuale di monsoni. I monsoni sono venti stagionali che portano intense piogge in diverse parti dell’India, influenzando notevolmente il clima, l’agricoltura e la vita quotidiana della popolazione.

Questi fenomeni, in India, sono divisi in due stagioni principali: il monsone estivo e il monsone invernale. Il monsone estivo, noto come monsone di sud-ovest, inizia a metà giugno e dura fino a settembre. Durante questa stagione, i venti provenienti dall’Oceano Indiano portano abbondanti piogge sulla costa occidentale dell’India, attraverso lo stato di Kerala e poi verso il nord-ovest, raggiungendo gradualmente altre parti del paese.

Il monsone invernale, noto come monsone di nord-est, si verifica da ottobre a dicembre. Durante questa stagione, i venti provenienti dal nord-est portano piogge più leggere sulle regioni orientali dell’India, come l’Assam e il Bengala Occidentale.

Importanza dei monsoni

I monsoni sono estremamente importanti per l’agricoltura indiana, poiché forniscono l’acqua necessaria per le colture. Gli agricoltori pianificano le semine in base ai pattern dei monsoni e dipendono dalle precipitazioni per il successo dei raccolti. Tuttavia, le piogge eccessive possono causare alluvioni e danni alle colture, mentre una carenza di pioggia può portare a siccità e carestie.

Oltre all’agricoltura, i monsoni hanno anche un impatto significativo sull’economia, l’approvvigionamento idrico, il trasporto e la vita quotidiana delle persone. Le autorità indiane monitorano attentamente i pattern dei monsoni e forniscono avvisi e allerte per aiutare a gestire gli effetti delle piogge estreme.

I monsoni in India sono quindi una caratteristica importante del clima del paese, contribuendo alla sua ricchezza naturale e alla diversità delle sue regioni.

Stagione dei monsoni

I monsoni in India possono essere estremamente violenti. Durante la stagione dei monsoni, si verificano spesso intense piogge torrenziali, tempeste e forti venti che possono causare danni significativi e gravi disagi.

Le regioni costiere dell’India, come Kerala, Maharashtra, Goa e Gujarat, sono particolarmente vulnerabili alle forti piogge e alle inondazioni durante il monsone estivo. Le aree collinari come Uttarakhand e Himachal Pradesh possono essere soggette a frane e smottamenti del terreno a causa delle forti precipitazioni.

Le inondazioni sono una delle principali conseguenze dei monsoni in India. I fiumi esondano, i sistemi di drenaggio possono non far fronte alla quantità di acqua e molte aree urbane e rurali possono essere sommerse. Le inondazioni possono danneggiare infrastrutture, case, colture e provocare il disboscamento delle aree limitrofe.

Oltre alle inondazioni, i monsoni possono anche causare cicloni tropicali lungo la costa orientale e occidentale dell’India. Questi cicloni portano venti violenti, piogge intense e maree di tempesta, provocando gravi danni alle zone costiere.

Violenza dei fenomeni

La violenza dei monsoni in India può anche avere un impatto sulla sicurezza delle persone. Le frane, le inondazioni improvvise e le condizioni meteorologiche avverse possono mettere a rischio la vita delle persone e richiedere evacuazioni di emergenza.

Per affrontare i rischi associati ai monsoni, le autorità indiane monitorano costantemente i pattern climatici, emettono allerte tempestive e adottano misure di prevenzione e mitigazione. Vengono effettuati investimenti nell’infrastruttura di drenaggio, nella gestione delle inondazioni e nella pianificazione urbana per ridurre al minimo gli effetti negativi dei monsoni.

Disagi anche in Rajasthan, zona desertica

Rajasthan è una regione dell’India nota per essere prevalentemente desertica. A differenza di altre parti del paese, il Rajasthan riceve una quantità molto limitata di piogge durante la stagione dei monsoni.

Poiché il Rajasthan è situato nella parte occidentale dell’India, è protetto dalla catena montuosa dell’Aravalli che blocca i venti monsonici provenienti dall’Oceano Indiano. Di conseguenza, la regione riceve meno precipitazioni rispetto ad altre parti dell’India durante il monsone estivo.

Tuttavia, ciò non significa che il Rajasthan sia completamente privo di piogge durante la stagione dei monsoni. Durante il monsone, il Rajasthan può ricevere piogge sporadiche, spesso associate a tempeste localizzate o a sistemi di bassa pressione che si sviluppano nella regione.

Le precipitazioni nel Rajasthan sono generalmente irregolari e scarsamente distribuite. Quando si verificano, possono portare sollievo temporaneo dalla siccità e supportare la crescita delle colture stagionali. Tuttavia, il Rajasthan rimane comunque una regione arida e sottoposta a siccità, con una quantità di piogge molto inferiore rispetto ad altre parti dell’India durante la stagione dei monsoni.