Leroy Merlin, prezzi dimezzati fino al 29 di agosto: è corsa alle casse | Imperdibili sconti

In estate cresce la voglia di rinnovare la propria casa. Perché non approfittare delle offerte di Leroy Merlin? Scopriamone qualcuna.

Il paradiso per gli amanti del fai-da-te, Leroy Merlin, fino al 29 agosto propone tutta una serie di offerte imperdibili.

Leroy Merlin: cosa comprare

Presente in 14 regioni italiane, Leroy Merlin è una catena di negozi francese con quasi l’80% dei fornitori italiani, tra cui artigiani. Oggi, la società, ha in cantiere un progetto di espansione che riguarderebbe l’apertura di oltre 15 nuovi negozi in tutta la penisola. Il che significherebbe oltre 2000 nuovi posti di lavoro.

Attualmente, i clienti che serve Leroy Merlin sono oltre 28 milioni coprendo oltre il 100% del territorio italiano, anche grazie alla possibilità di fare shopping online. Sia online che offline sarà possibile realizzare qualsiasi progetto. Leroy Merlin, infatti, propone soluzioni per il fai da te, il bricolage, l’arredamento degli spazi esterni e quant’altro. I mondi merceologici che può coprire la catena sono cinque tra cui è incluso anche bagno.

Benché l’azienda sia nata in Francia nel 1923, è in costante aggiornamento. Nel nostro paese è arrivata nel 1996. Il primo punto vendita fu quello di Solbiate Arno (Va).

Le offerte di questo mese

Leroy Merlin ha inaugurato gli sconti fino al 30% su molti prodotti. Tra questi, spicca la promozione denominata Un bagno tutto nuovo che dura fino al 29 agosto. La promo è valida su mobili, rubinetteria ma anche docce e tanto altro. Lo sconto minimo inizia dal 10%. Tutti possono beneficiare degli sconti, anche coloro che non hanno ancora stipulato la tessera fedeltà IdeaPiù.

Anche in questo caso, come avviene per la maggior parte delle promozioni di questo tipo, chi prima arriva, ha più possibilità di accaparrarsi ciò su cui aveva messo gli occhi.

Oltre al bagno, gli sconti Leroy Merlin riguardano anche i condizionatori. Alcuni modelli, infatti, sono scontati fino al 30%. Soltanto fino al 15 di agosto, inoltre, con la tessera IdeaPiù, si può approfittare degli sconti per rinnovare le proprie finestre. Tra le altre scontistiche, fino al 35% spiccano anche quelle relative agli arredi per il tuo giardino. Fino al 21 di agosto, inoltre, se ti rivolgi a Leroy Merlin per i progetti per rinnovare la tua casa, potresti ottenere il 60% di sconto.

Un’altra offerta da non perdere, anche al rientro dalle vacanze (poiché dura fino al 20 settembre) è quella relativa agli sconti sui pavimenti, le porte e la falegnameria. Un po’ prima, invece, (fino al 12 settembre) ci sono delle offerte per organizzare il garage per i titolari della tessera IdeaPiù.