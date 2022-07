Leonardo Del Vecchio, la ripartizione delle quote del testamento

By

Rese note le ripartizione del patrimonio di Leonardo Del Vecchio ai familiari. Figli e moglie riceveranno in parti eque il 12,5% delle quote Delfin.

La Delfin ha reso noto, dopo l’apertura delle disposizioni di testamento di Leonardo Del Vecchio, la ripartizione delle quote della società ai familiari. I figli riceveranno la medesima percentuale del 12,5%. Per quanto riguarda la moglie, Nicoletta Zampillo, dovrà dividere il 25% a metà con il figlio.

Leonardo Del Vecchio, divisione equa del capitale per i familiari

Nelle scorse ore, a seguito della lettura del testamento di Leonardo De Vecchio, la Delfin – cassaforte della famiglia – ha reso noto le quote da dividersi tra i familiari dell’imprenditore.

Il fondatore di Luxottica infatti, scomparso all’età di 87 anni lo scorso 27 giugno, ha lasciato in eredità un patrimonio milionario. Secondo uomo più ricco d’Italia, dietro solo a Giovanni Ferrero – secondo Forbes – Leonardo Del Vecchio lascia alla famiglia le quote della Delfin in parti uguali.

E’ quanto emerso dal comunicato della stessa cassaforte, la quale ha annunciato il nuovo assetto societario dopo la morte di Del Vecchio.

Le quote saranno dunque divise tra Paola Del Vecchio, Leonardo Maria Del Vecchio, Claudio Del Vecchio, Marisa Del Vecchio, Luca Del Vecchio, Clemente Del Vecchio, Rocco Basilico, e la moglie Nicoletta Zampillo Del Vecchio. A ciascuno dei seguenti soci spetterà il 12,5%, per una ripartizione in parti eque.

Leonardo Del Vecchio, manca il suo successore naturale

Secondo quanto trapelato nelle ultime ore, Leonardo Del Vecchio non avrebbe invece indicato il suo successore per la carica di presidente. Lo stesso Del Vecchio aveva recentemente modificato lo statuto della holding, intervenendo sul quorum da raggiungere in occasione delle decisioni più importanti.

Una quota dell’88% dei votanti tra i soci, richiedendo di fatto un’unanimità, che dovrebbe servire in questo caso alla futura scelta del management. Si, perché come detto non è ancora stato reso noto il nome di chi prenderà il posto dell’imprenditore alla presidenza.

In queste ore è stato fatto il nome di Francesco Milleri, il suo braccio destro, che dovrebbe dunque essere scelto come suo successore naturale.

Per quanto concerne i ruoli all’interno dei soci Delfin, il figlio Leonardo Maria Del Vecchio è al momento a capo della retail di Luxottica Italia. Il figlio avuto con Nicoletta Zampillo, Rocco Basilico, è attualmente l’a.d. della società acquistata nel 2007 Oliver Peoples.

Tornando a Francesco Milleri, il più quotato per prendere il posto di Leonardo Del Vecchio, è già a.d. di Essilor Luxottica. Inoltre aveva già sostituito Del Vecchio alla presidenza del gruppo di lenti e occhiali.