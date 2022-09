Lenzuola gelide, il trucchetto per riscaldarle: basta una sola manciata in lavatrice

Come riscaldare le lenzuola gelide in inverno? Non è facile e il riscaldamento non basta, infatti bisogna usare questo metodo della nonna.

Quando arriva l’inverno e il gelo, tutto in casa diventa freddo e impossibile da gestire. In realtà, ci sono dei trucchetti della nonna che possono essere usati a tal scopo e fra poco ne scopriremo uno innovativo che vi lascerà a bocca aperta. In inverno è importante non andare a dormire con il freddo, ma durante il giorno la stanza dovrà essere areata completamente per sconfiggere batteri e germi. Proviamo a fare chiarezza?

Camera da letto in inverno, i consigli

In inverno la casa è calda grazie al riscaldamento, ma il gelo abbraccia gli imbottiti e le lenzuola senza lasciarci scampo prima di andare a dormire. È però importante che durante il giorno – soprattutto al mattino appena svegli – si faccia areare completamente la stanza eliminando germi e batteri formati durante la notte.

Le lenzuola inoltre dovranno essere cambiate almeno una volta alla settimana, proprio perchè si accumula ogni tipo di sporcizia che resta incastrata tra le trame. Se l’immaginazione porta ad avere nei confronti di queste lenzuola del ribrezzo, dal vivo è ancora peggio purtroppo.

Come riscaldare le lenzuola gelide? Il segreto della nonna

Le nonne insegnano sempre moltissimi trucchetti che ancora oggi, nonostante la tecnologia e i prodotti all’avanguardia, sono ottimi per ogni tipo di lavoro da fare in casa. Per riscaldare le lenzuola gelide c’è un metodo da prendere in considerazione ed è veramente efficace.

Basterà prendere una manciata di sale grosso e riscaldarlo in padella per pochi minuti. Subito dopo mettere la quantità dentro un calzino di spugna doppio facendo attenzione perché brucia. Ora è pronto per essere messo sotto le lenzuola, negli angoli oppure vicino al cuscino dove si mettono le mani.

Fare il nodo al fine che il sale non esca e utilizzare anche più calzini, così che il letto sia completamente al cado. Attenzione, il calzino di sale (freddo) può essere messo anche il lavatrice per aiutare le lenzuola ad essere morbide e meno gelide del normale.

Questo ingrediente naturale è ottimo come ammorbidente, tanto che le trame saranno meno rigide e il gelo non diventerà il protagonista invernale prima di andare a dormire. Ricordiamo inoltre che il sale è ottimo per diminuire la durezza dell’acqua, per questo motivo contrasta la formazione del calcare che è nemico degli elettrodomestici. Le proprietà del sale non proteggono solo le lenzuola ma anche la lavatrice stessa assorbendo umidità e cattivi odori.

Insomma, basta una sola manciata di sale dentro un calzino per rendere le lenzuola più morbide in lavatrice e avere anche il letto caldo prima di andare a dormire. Questi sono rimedi della nonna che tutti adottano e i piedi freddi ringrazieranno.