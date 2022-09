Lavorare alla Lidl, quanto guadagnano i dipendenti? Lo stipendio è davvero ottimo

Da ormai 23 anni la Lidl è presente in Italia con la sua catena di supermercati di vendita al dettaglio soprattutto di generi alimentari.

Correva infatti l’anno 1999 quando la catena di distribuzione tedesca, nata in Germania nella metà degli anni settanta, aprì il suo primo market nel suolo italico.

La Lidl ha ottenuto solo successi da quando è sbarcata in Italia

Da quell’anno in poi la Lidl ha ottenuto successi commerciali senza sosta anche qui in Italia, tanto da essere presente in tutte le regioni e le provincie di Italia. E il marchio ormai è così famoso e riconosciuto, anche e soprattutto per la qualità dei prodotti che vende, che ha ottenuto importantissimi risultati anche per quanto riguarda lo scorso anno.

Infatti all’inizio del 2002, scorrendo la pagina ufficiale del profilo Instagram della Lidl, si legge questa nota: ““Per il sesto anno consecutivo siamo #TopEmployer! Lidl Italia si aggiudica anche quest’anno la certificazione delle eccellenze HR assegnata dal Top Employers Institute!”.

E ad essere soddisfatti dei risultati ottenuti da questa azienda, non sono solo gli imprenditori che ne sono a capo, e i clienti che a frotte quotidianamente invadano i vari super mercati sparsi in tutta Italia.

Ad essere soddisfatti, secondo valutazione anonime (e quindi considerate valide), sono gli stessi dipendenti che lavorano all’interno dei punti vendita. Questo perché i dipendenti, da come si evince, vengono trattati in maniera assolutamente dignitosa, con emolumenti al pari se non superiori di altre realtà dello stesso tipo poste sul territorio della Penisola.

Gli stipendi ai dipendenti di questa catena sono tra i più alti nel nostro Paese

Da poco è uscito un dato ufficiale, pare dato dalla stessa Lidl, dove vengono descritti gli stipendi annuali delle figure professionali che sono all’interno degli stessi punti vendita. Stiamo parlando di cifre non indifferenti, e da questo si comprende l’alto grado di soddisfazione dei dipendenti.

Andando alle mere cifre, scopriamo che un impiegato al dettaglio percepisce 29.400 euro. Un impiegato di primo livello percepisce 36.500 euro, +2.000 euro quello commerciale. Un Cassiere percepisce uno stipendio di 21.200. euro Ad un Apprendista viene corrisposta la cifra di 12.800 euro.

Il Direttore che gestisce una filiale riesce a percepire un stipendio annuo di 54.200 euro

La annualità più importante viene elargita al Responsabile vendite, che può arrivare a guadagnare ben 82.200 euro. Quindi, considerando questi importi, viene facile comprendere come gli addetti impiegati nelle varie Lidl siano soddisfatti di avere questa opportunità di lavoro.