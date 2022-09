“Famiglia allargata”, Totti e Noemi: lo scatto insieme toglie ogni dubbio

Anche se la separazione tra Totti ed Ilary Blasi non è avvenuta ufficialmente, con la firma davanti agli avvocati, la storia tra lui e Noemi Bocchi sembra essere sulla vita dell’ufficializzazione.

Totti sarebbe sempre meno attento ai paparazzi e sarebbe stato beccato più volte sotto casa di Noemi.

Totti e Noemi, la storia d’amore continua: prove di famiglia allargata

Mentre si vocifera che Noemi Bocchi sia finita in ospedale, Totti sembrerebbe non avere più remore nel mostrare la sua volontà di portare avanti il rapporto con lei. Qualche giorno fa, infatti, i paparazzi lo hanno immortalato mentre usciva dal palazzo di lei da un’uscita secondaria. Dallo stesso palazzo, in compagnia di un amico di famiglia, uscì anche Isabel la figlia piccola della coppia.

Si parla di Rolex, di borse firmate ma dei ragazzi, Chanel, Isabel e Cristian molto poco. Di loro si sa soltanto che, stando alle prime indiscrezioni circa la separazione, dovrebbero rimanere nella casa di Roma Eur mentre i genitori dovrebbero avvicendarsi per prendersi cura di loro.

Intanto, con l’avvio della nuova stagione televisiva, si prospettano le ospitate dell’uno o dell’altro protagonista di questa storia da cronaca rosa che ha appassionato sotto gli ombrelloni durante tutta l’estate.

La foto che non lascia spazio a dubbi

Quella Totti-Bocchi sarebbe sempre più simile ad una famiglia allargata. Lo testimonia il fatto che l’ex bomber accompagni sempre più spesso, anche i suoi figli a casa del suo nuovo amore. Che sia un’ufficializzazione in tutto e per tutto? Sul finire del mese di agosto, in realtà, Totti aveva lasciato intendere che un’ufficializzazione sarebbe potuta arrivare soltanto dopo la firma delle carte del divorzio. I rapporti con Ilary Blasi, però, non sarebbero proprio pacifici.

L’appartamento di Noemi Bocchi, situato al piano terra in un quartiere residenziale di Roma Nord, chiamato Cortina d’Ampezzo, nelle ultime settimane sarebbe diventato una vera e propria oasi felice, immersa nel verde, dove difendersi dal clamore mediatico e dalla foga dei paparazzi.

Con lui anche la figlia piccola Isabel e quello più grande Cristian che, probabilmente, hanno trovato nei figli di Noemi (di 8 e 10 anni) dei compagni di giochi, con cui condividere questo particolare momento della loro vita che stanno passando.

Un clamore che, soprattutto in virtù delle ultime dichiarazioni, non è destinato a sopirsi. Bisogna tenersi pronti a rimanere in compagnia delle indiscrezioni circa la fine del matrimonio tra Ilary Blasi e Francesco Totti anche per tutto l’autunno.