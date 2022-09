“Lei 17, lui 45 anni”, avete capito con chi stava Michelle Hunziker? Che scandalo

Prima di sposare Eros Ramazzotti, Michelle Hunziker ebbe un’altra storia d’amore che, ai tempi, scandalizzò molto il pubblico.

Oggi non si fa altro che parlare del fatto che Michelle Hunziker possa presto diventare nonna. Una parentesi del suo passato, però, torna spesso sotto i riflettori mediatici, come è accaduto stavolta.

Michelle Hunziker presto nonna?

Dopo il divorzio da Tomaso Trussardi, Michelle Hunziker fa parlare spesso di se, vuoi per un motivo, vuoi per un altro. Durante l’estate ha cavalcato i rotocalchi di cronaca rosa con la sua storia d’amore con il chirurgo sardo Giovanni Angiolini.

Da lui avrebbe trascorso gran parte dell’estate, tra gite in barca insieme alla figlia e soste sulla costa sarda. Proprio in Sardegna, iniziò a dilagare l’idea che Michelle Hunziker sarebbe presto diventata nonna. Il motivo? Mamma e figlia Aurora erano state beccate dai paparazzi all’uscita da una farmacia dove, prima di rientrare a Milano, avevano acquistato un test di gravidanza.

Per il momento, non ci sono state smentite o conferme ufficiali da parte delle dirette interessate, fatto sta che al pubblico piace molto l’idea di vedere Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker presto nonni. Uno scheletro dal passato della showgirl, però, torna spesso a fare capolino.

La relazione con Predolin

Michelle Hunziker prima di sposare il cantante italiano che tutti amano, si era innamorata di un uomo più grande di lei di ben 26 anni: lei aveva 17 anni, lui 43. L’uomo era un volto noto dello spettacolo: Marco Predolin. Per qualcuno, la loro relazione rappresentò un vero scandalo.

Era il 1994, epoca in cui la Hunziker raggiunse il successo per il suo lato B messo sui cartelloni pubblicitari di mezza Italia per una campagna pubblicitaria di intimo. Predolin, invece, era al timone di programmi molto visti e apprezzati dal pubblico come il Gioco delle Coppie. La loro relazione, però, due durò poco, tanto che l’anno successivo lei incontrò Eros Ramazzotti.

Lo scandalo finì di nuovo nel mirino dei media nel 2006. In quell’anno ebbe luogo il processo chiamato Vallettopoli. La conduttrice dichiarò di essere stata ricattata da Fabrizio Corona. Il fotografo aveva alcune foto di lei con Predolin del 1994: i due erano alle Maldive e lei era in topless. Proprio l’ex conduttore venne accusato di essersi messo d’accordo con il paparazzo.

Mentre Michelle Hunziker ha davanti a se una carriera che si prospetta stellare, Predolin era finito nel dimenticatoio fino a quando non divenne uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip.