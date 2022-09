Concorso Agenzia delle Entrate: domanda e requisiti

Ecco il nuovo concorso per acquisire un posto all’interno dell’Agenzia delle Entrate. Ovviamente per fare domanda sarà necessario che il candidato rispetti determinati requisiti che gli permetteranno di accedere alla selezione. Sono 900 i posti che verranno assegnati in seguito al concorso come assistente tecnico. Ma attenzione, il tempo sta per scadere.

Un nuovo concorso all’Agenzia delle Entrate è stato aperto per poter coprire 900 posti attualmente vuoti. Per accedere e passare il concorso bisognerà però avere dei requisiti particolari in quanto i posti da occupare sono principalmente per ruoli con specifiche caratteristiche.

Sarà possibile però iscriversi entro il 23 settembre per poter tentare di ricevere una domanda di assunzione a tempo indeterminato. Vediamo i requisiti e le mosse da attuare per partecipare a questo concorso.

Come partecipare al concorso

Sembra che l’Agenzia delle Entrate abbia da poco pubblicato sul proprio sito ufficiale un bando relativo all’assunzione, con contratto a tempo indeterminato, di 900 posti come assistenti tecnici. Per poter partecipare a questo concorso sarà però obbligatorio presentare la domanda di partecipazione entro e non oltre venerdì 23 settembre. La selezione che eseguirà è suddivisa in due fasi: una prima prova di tipo tecnico e una seconda di tipo orale.

Il 3 novembre sarà pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate il relativo calendario con le date in cui verranno svolti i test.

A chi è ricolto il bando e quali sono i requisiti richiesti

Il bando in questione è rivolto solo a periti edili e geometri in quanto le posizioni che andranno a ricoprire richiedono determinati requisiti. Questa nuova selezione ha il fine ultimo di reclutare all’interno dell’azienda delle figure con conoscenze sia teoriche che pratiche in ambiti di programmazione e operatività dei servizi catastali e cartografici, ma anche competenze nei settori di consulenza tecnica, osservatorio del mercato immobiliare e la capacità da parte del soggetto di predisporre e monitorare i dati raccolti.

Solo i candidati con i seguenti requisiti potranno inoltrare la domanda per partecipare al bando promosso dall’Agenzia delle Entrate:

il candidato deve essere un cittadinanza italiano;

deve avere una posizione in regola nei confronti degli obblighi militari;

deve essere in possesso dei diritti politici e civili;

deve avere un idoneità a livello fisico;

Avere un diploma di licenza superiore affine al lavoro richiesto.

Non saranno prese in considerazione i dispensati o i soggetti licenziati dalla pubblica amministrazione.

Come fare domanda?

La richiesta di partecipazione al concorso dovrà essere inoltrata via telematica tramite l’apposito sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate entro le 23:59 del 23 settembre. Dopo aver compilato i moduli con le informazioni richieste dal sito, basterà trasmettere la domanda seguendo le indicazioni fornite. Il candidato riceverà in un secondo momento una PEC che certifica l’avvenuta acquisizione dei dati da parte dell’Agenzia. Sarà perciò prerogativa per ciascun candidato essere in possesso di una PEC personale e attiva.

Il 3 novembre, in seguito ad un attenta analisi delle domande ricevute, sarà possibile sapere se si è rientrati all’interno del concorso che sarà diviso in due momenti principali: uno tecnico e uno orale.